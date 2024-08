- HSV tiene la intención de seguir apoyando a Vuskovic.

Después de la decepcionante noticia de la suspensión del jugador de fútbol Mario Vuskovic hasta 2026 por dopaje, el Hamburger SV se mantiene al lado de su jugador. El director deportivo Stefan Kuntz expresó en una entrevista del club, "No vamos a dejar a Mario colgado". El entrenador Steffen Baumgart hizo eco del sentimiento de Kuntz, "Lo primero es ese joven". Antes del partido contra Preußen Münster el sábado (13:00 CET/Sky), Baumgart dejó claro, "Sí, afectará a todos, no hay duda al respecto".

El entrenador parecía perdido de palabras después del anuncio del fallo del caso de apelación de Vuskovic en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el martes. "Es difícil para mí prepararme para esto y pensar qué decir", admitió Baumgart.

Medios: El club podría rescindir el contrato

El club parece abrumado. Un informe del "Hamburger Abendblatt" sugirió que el HSV podría tener que rescindir el contrato de Vuskovic. El club también está considerando la posibilidad de presentar una demanda contra Vuskovic.

El director financiero Eric Huwer compartió sus pensamientos en la entrevista, "No podemos tomar decisiones precipitadas en una situación tan complicada". Huwer añadió, "Tenemos que aceptar que la apelación de Mario al TAS ha fallado y las perspectivas de cualquier acción legal adicional son escasas".

Vuskovic utilizó sus redes sociales para declarar su inocencia después del fallo. "No he hecho nada malo y no me rendiré hasta que demuestre mi inocencia", publicó en Instagram.

El club está buscando actualmente formas de navegar las consecuencias de la suspensión de Vuskovic. A pesar de las circunstancias desafiantes, Huwer enfatizó la importancia de tomar decisiones informadas.

