- Hoy marca el lanzamiento del tan esperado iPhone 16.

Durante más de una década, Apple ha estado organizando su gran evento anual en septiembre, presentando los últimos modelos de iPhone, Apple Watches y otros productos. Este año, el espectáculo está programado para el 9 de septiembre y tendrá lugar en la sede de Apple en Cupertino. La atracción principal será en vivo y en persona para su disfrute.

A pesar de que Apple tradicionalmente mantiene los detalles bajo llave, ya hay algunas pistas sobre las ofertas de este año. El iPhone, el producto insignia de Apple, ha sido tradicionalmente la estrella del espectáculo de septiembre, excluyendo las versiones asequibles SE. El Apple Watch también hace su aparición anual en este evento. Sin embargo, este año, los AirPods de gama media podrían robar el protagonismo.

Rumores del iPhone 16 antes del evento

Esta serie del iPhone 16 se rumorea que verá una actualización modesta. Los modelos básicos del iPhone 16 se esperan que sean similares a las versiones Pro del año pasado en muchos aspectos. Tendrán un botón de acción, un chip más potente listo para la ofensiva de inteligencia artificial de Apple, una cámara más fuerte, mejoras ópticas para la grabación de video 3D y nuevas opciones de color.

Por otro lado, los modelos Pro se rumorean que tendrán un aumento de tamaño. Ambos tendrán pantallas más grandes, con el iPhone 16 Pro ofreciendo una pantalla de 6.3 pulgadas y el iPhone 16 Pro Max una pantalla de 6.9 pulgadas. El diseño se ajustará ligeramente, con bordes de pantalla más estrechos y una carcasa ligeramente más grande. El diseño básico permanecerá igual, pero Apple puede introducir una carcasa de titanio en un nuevo tono bronce. Se dice que el Pro más pequeño incluso heredará el zoom 5x previamente reservado para el Max.

Apple Watch Series 10 y Ultra 3: más grande es mejor

La serie Apple Watch también se rumorea que recibirá una actualización de tamaño de pantalla. La Serie 10 tendrá una pantalla de 45 mm en la versión más pequeña, igual que el modelo más grande de la Serie 9. El modelo más grande de la Serie 9 aumentará a una pantalla de 49 mm, igualando el actual Apple Watch Ultra. El Ultra se prepara para crecer aún más con una pantalla de 52 mm. También hay nuevas características en el horizonte, como el reconocimiento de estrés y la detección de apnea del sueño.

AirPods: el rango medio se lleva el protagonismo

Los AirPods se esperan que traigan algunas nuevas características emocionantes este año, con los modelos estándar que podrían debutar la cancelación de ruido por primera vez. Hasta ahora, solo los AirPods Pro ofrecían esta función. Los auriculares de lujo de Apple, los AirPods Max, también se rumorean que recibirán su primera actualización. El cambio más grande podría ser la introducción de una conexión USB-C, lo que permitiría la reproducción de audio sin pérdida a través del cable.

