Hoy, los profesionales de la NFL alemana están experimentando un día muy desagradable.

Mal para Equanimeous St. Brown y Jakob Johnson: ambos jugadores quedan fuera de la lista

El receptor abierto de la NFL Equanimeous St. Brown aprendió una dura lección cuando no logró entrar en la plantilla final de los New Orleans Saints, después de cambiar de equipo desde los Chicago Bears. A los 27 años, fue Released de la plantilla de 53 hombres, según el anuncio del equipo. St. Brown, quien es el hermano mayor del receptor estrella Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions), se unió a los Saints este año.

De manera similar, las posibilidades de Jakob Johnson de entrar en la plantilla de los New York Giants parecían tomar un giro para peor solo once días después de firmar con ellos. El fullback alemán, que también fue cortado, reportedly había visto frustradas sus esperanzas. Johnson, quien había jugado anteriormente para los New England Patriots y Las Vegas Raiders, estaba en su tercera parada en la liga estadounidense.

El linebacker alemán Julius Welschof también no logró entrar en la plantilla. El draft de los Steelers, que sufría una lesión en la rodilla, fue placed en la lista de reserva de lesionados en el día de la decisión. Mientras tanto, el tackle ofensivo de 27 años Brandon Coleman logró entrar en la plantilla de 53 hombres de los Washington Commanders, asegurando su lugar en la NFL para otro año.

Equanimeous St. Brown había dejado los Green Bay Packers en 2022, transferringirse a los Chicago Bears, después de tres años con el equipo. Por otro lado, el contrato de Johnson con los Las Vegas Raiders terminó después de la última temporada. Se unió a los Giants en la fase crucial de la preparación de la pretemporada, jugó contra los Houston Texans un día después y contra los New York Jets seis días después. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Johnson no sobrevivió al corte de la plantilla. Había pasado dos temporadas en Vegas y, antes de eso, había jugado para los seis veces campeones New England Patriots de 2019 a 2021.

