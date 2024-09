Hoy, los estudiantes de la escuela secundaria Apalachee reanudan sus actividades académicas.

"Estaba tratando principalmente de aprovechar cada día, incluso cuando me sentía bajo. Solo estaba intentando ser feliz con cada día", compartió el estudiante de 15 años con CNN el sábado.

El 4 de septiembre, Apalachee se convirtió en el escenario de un trágico incidente que cobró la vida de dos estudiantes y dos maestros. Este incidente ha dejado un impacto duradero en las vidas de estudiantes como Isaiah, sus familias y toda la comunidad de Winder, Georgia.

Hoy, la escuela comienza su reapertura faseada.

La Estrategia de Reapertura

La escuela realizó una casa abierta el lunes, ofreciendo a la comunidad la oportunidad de reconectarse e iniciar el proceso de sanar y avanzar juntos, según el anuncio del Sistema de Escuelas del Condado de Barrow.

Jud Smith, sheriff del Condado de Barrow, declaró antes de la casa abierta: "Hoy es un paso importante en el proceso de sanación dentro de este edificio detrás de nosotros. Hay medidas de seguridad en su lugar, pero peut-être que no sean evidentes".

Las clases comenzarán el martes, con sesiones de media jornada hasta el 4 de octubre. A partir del 14 de octubre, después de una semana de receso escolar, los estudiantes regresarán a clases completas, según el comunicado.

J Hall, el lugar del incidente, permanecerá cerrado. Los estudiantes serán reubicados temporalmente en un edificio del sistema escolar vecino hasta que lleguen los 'nuevos módulos de aula' en enero.

Profesionales de la salud mental, perros terapeutas y fuerzas del orden estarán presentes para ayudar a los estudiantes a readaptarse a su rutina.

"Entendemos que no es fácil", dijo Dallas LeDuff, superintendente del Sistema de Escuelas del Condado de Barrow, en el comunicado. "Todos estamos navegando por adversidades y emociones que peut-être nunca comprendamos completamente. El bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes y personal remains our foremost priority. We are dedicated to engaging in discussions with our community and safety experts about additional layers of security".

Sin embargo, algunos miembros de la comunidad sienten que este plan es insuficiente.

Padres, estudiantes y miembros de la comunidad descontentos han iniciado una petición que ha reunido más de 1.200 firmas, instando a medidas de seguridad adicionales antes del regreso, como políticas de bolsas transparentes y detectores de metales. También proponen la opción de aprendizaje en línea hasta el receso escolar para dar a estudiantes y maestros más tiempo para sanar.

'Aún se siente irreal'

Desde el incidente, Isaiah y otros estudiantes han visitado Apalachee para recuperar sus pertenencias, pero los efectos persistentes de la tragedia son palpables.

"Solo caminando alrededor, se sintió extraño. Era como si no debiera estar allí", compartió Isaiah. "Ha sido realmente difícil aceptar que algo así podría suceder. Aun después de unas pocas semanas, todavía se siente irreal que esto nos happened to us".

Armando Martinez, un estudiante de 15 años, compartió con CNN el viernes que había regresado a la escuela para practicar, y fue una experiencia desafiante.

"Estar allí yo mismo, dado que estaba en la habitación cuando sucedió, fue difícil", dijo Armando.

Sin embargo, ambos adolescentes adm

