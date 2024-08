- Hoy habría cumplido 70 años: la triste historia de éxito de Stieg Larsson

Un editor sueco importante quería publicar la serie de crímenes Millennium, el escritor sueco Stieg Larsson (1954-2004) aún estaba al tanto en el verano de 2004. Nunca llegó a ver cuán exitosos se volverían los bestsellers mundiales, ya que falleció el 9 de noviembre de 2004 a los 50 años debido a un ataque al corazón. En 2009, "The World" comparó su fama póstuma con la de la estrella de Hollywood Heath Ledger (1979-2008, El Joker en "The Dark Knight") y el astro mundial Michael Jackson (1958-2009).

Según "Radio y Televisión Suiza" (SRF), Larsson tenía una pareja a largo plazo, Eva Gabrielsson (70, Memorias "Hay cosas que quiero que sepas" sobre Stieg Larsson y yo"), pero no tenía hijos en el momento de su muerte. Por lo tanto, el éxito inesperado de las historias sobre el tenaz periodista de investigación Mikael Blomkvist y la brillante hacker Lisbeth Salander convirtió a su hermano Joakim y a su padre Erland en "multimillonarios".

Hoy, jueves (15 de agosto), el periodista y escritor Stieg Larsson habría cumplido 70 años.

La serie Millennium - Tres trilogías y varias adaptaciones

La trilogía Millennium - "La chica del tatuaje del dragón" (2006), "La chica que jugaba con el fuego" (2007) y "La chica que dio un puntapié a la colmena" (2008) - estaba planeada originalmente para diez volúmenes pero se publicó póstumamente y fue un gran éxito en formato de libro. Las novelas criminales también se adaptaron al cine en 2009. Michael Nyqvist (1960-2017, "John Wick") interpretó a Blomkvist, y Noomi Rapace (44, "Sherlock Holmes") dio vida a Salander. "La chica del tatuaje del dragón" se remakeó en 2011 por el director estadounidense David Fincher (61, "House of Cards"), en esta ocasión con Daniel Craig (56, "James Bond") y Rooney Mara (39, "Her") como protagonistas.

Según "Crimen nórdico", Stieg Larsson dejó "exposiciones de novelas adicionales de la serie y una cuarta novela casi completa". Sus herederos no quisieron que otros completaran las obras, pero dieron el visto bueno para una "continuación de la serie Millennium como una novela independiente sin utilizar el material existente". Aparte de la primera trilogía, se han creado dos más. "La chica en la tela de araña" (2015), "La chica que toma ojo por ojo" (2017) y "La chica que vivió dos veces" (2019) son del autor sueco David Lagercrantz (61). La primera novela de esta serie se publicó en 2018 con Claire Foy (40, "The Crown") como Lisbeth Salander.

El primer libro del tercer ciclo, "La chica en el bosque" (2023), ha sido publicado por la premiada autora sueca Karin Smirnoff (59).

Stieg Larsson fue políticamente activo

Nacido en la ciudad del norte de Suecia Skelleftehamn como Karl Stig-Erland Larsson a dos padres adolescentes (ambos 19), Larsson también fue muy activo políticamente. A partir de 1995, el futuro autor de thrillers fue el editor de una revista antifascista y se consideraba un experto en movimientos extremistas de derecha. En 2018, el periódico austriaco "Standard" informó sobre su "investigación sensacional" en el asesinato del primer ministro socialdemócrata sueco Olof Palme (1927-1986).

Consejos de viaje para "Millennium" fans

No sólo el personaje principal, el periodista de investigación Mikael Blomkvist, se dice que tiene traits autobiográficos de su creador. Los fans de la serie de crímenes también pueden visitar muchos de los lugares descritos en los libros hoy en día en Suecia. En la primavera de 2024, el "Frankfurter Rundschau" compiló "Ocho lugares que conoces de los libros".

Entre otros lugares mencionados se encuentra la dirección "Bellmansgatan 1" en Estocolmo, donde reside el personaje principal Carl Mikael Blomkvist en un ático. Esta dirección es real. De manera similar, el restaurante "Kvarnen" ("El Molino") en "Tjärhovsgatan 4", que Salander y Blomkvist visitan con frecuencia, también existe. Además, el "Kaffebar" en Hornsgatan 78 / Bysistorget 6 es real y se dice que era el café favorito de Stieg Larsson.

