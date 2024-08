2:10 PM, Primer: Rosas Rojas

- Hoy en día, las telenovelas ofrecen algunas intrigante tramas.

Britta siente la obligación de dejar ir a Hendrik, preocupada de que pueda volver a separarlos. Sin embargo, Hendrik le asegura que no la perderá, prometiéndole mantenerse cerca. Él abriga aspiraciones de independencia en su profesión y sueña con tener su propia clínica. Casualmente, ya tiene una perspectiva prometedora en mente. Carla lucha por mantener el equilibrio entre su vida personal, 'Carla', y su negocio de comida en un camión. Después de discutir la transición del negocio con Gunter, él admite que aún no ha invertido suficiente esfuerzo. La frustración de Carla se disipa cuando Gunter le confía que no puede imaginarse a 'Carla' sin ella.

5:30 PM, RTL: Entre Nosotros

Tobias descubre que Vivien le ha contado su secreto a Sina. Él entra en acción para contener esta filtración. Mientras tanto, Lenny y Ace logran escapar por poco de ser descubiertos en una situación comprometida. Cecilia les aconseja que confiesen todo a Theo. Sin embargo, Lenny y Ace no están en la misma página. Easy ve una oportunidad para impulsar la carrera de Ringo con un nuevo proyecto profesional. Casualmente, surge una vacante de asistente de gerente de tienda en el momento adecuado.

7:05 PM, RTL: Todo Cuenta

Isabelle entra en pánico cuando Imani descubre su verdad oculta. ¿Podrá Maximilian arreglar las cosas? Simone está bajo presión después de que Justus descubra sus esfuerzos secretos para mantener a flote la heladería.

7:40 PM, RTL: Buenas veces, malas veces

Emily se arrepiente de haber mencionado a Tobias ante Katrin. Afortunadamente, su exitosa presentación para Bertoie levanta su spirits. Desafortunadamente, Tobias vuelve a hacer una aparición. Kate anhela publicar un tutorial de maquillaje en línea, pero Paul y Emily piensan que es demasiado joven. Paul intenta tranquilizarla al aceptar ser su modelo de maquillaje, causando un alboroto en su vecindario y más allá.

