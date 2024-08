Hoy, el fiscal de St. Louis defenderá a un preso de Missouri en el corredor de la muerte, defendiendo su supuesta inocencia.

Marcellus Williams, de 55 años, está programado para la pena capital el 24 de septiembre, supuestamente responsable del asesinato de Felicia Gayle, una exreportera del St. Louis Post-Dispatch. A pesar de sus continuas afirmaciones de inocencia, el equipo legal de Williams y el fiscal del distrito de St. Louis, Wesley Bell, afirman que las pruebas de ADN realizadas en 2016 excluyen a Williams como el asesino. Fortalecen este argumento debido a la falta de cualquier evidencia que lo relacione con otros restos de la escena del crimen.

Tricia Rojo Bushnell, abogada de Williams y directora ejecutiva del Midwest Innocence Project, comunicó a CNN, stating que "nada relaciona a Marcellus con la escena del crimen". Ni testigos oculares ni evidencia física lo colocaron en la escena. "No fue él quien blandió el cuchillo", agregó, enfatizando la evidencia inicial poco confiable y ahora la evidencia de ADN, que sólida su inocencia.

Con su ejecución inminente, la afirmación de Williams de haber sido falsamente condenado plantea una preocupación fundamental con la pena capital: la posibilidad de que se ejecute a una persona inocente. Desde 1973, al menos 200 personas en el corredor de la muerte han sido posteriormente exoneradas, cuatro en Missouri, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Bell, quien ganó las primarias demócratas contra la congresista Cori Bush este mes, presentó una solicitud para anular la condena y la pena de muerte de Williams en enero, impulsada por una revisión independiente de la Unidad de Revisión de Convictos e Incidentes en la oficina del fiscal. Rojo Bushnell proporcionó detalles. Aunque la Oficina del Fiscal del Condado de St. Louis supervisó el juicio de Williams en 2001, Bell asumió el cargo en 2018.

La Oficina del Fiscal General de Missouri se opuso a esta solicitud e intentó detener la audiencia y evaluación de la evidencia en el Tribunal de Circuito del Condado de St. Louis durante el mes anterior, argumentando que el Tribunal Supremo del estado había rechazado las afirmaciones que la oficina de Bell pretendía hacer. Sin embargo, este esfuerzo fue infructuoso, ya que el Tribunal Supremo de Missouri denegó la solicitud de Bailey.

En sus argumentos en contra de la solicitud del fiscal, la oficina de Bailey afirmó que solo el Tribunal Supremo del estado tiene el poder de detener la ejecución de Williams. Sin embargo, la solicitud del fiscal afirmó que la evidencia de ADN ahora en cuestión nunca ha sido examinada por un tribunal.

"Esta evidencia no evaluada, junto con la falta de otras pruebas confiables que respalden la culpabilidad y otras consideraciones de asesoramiento legal ineficaz y discriminación racial en la selección del jurado, siembra dudas significativas sobre la condena y la sentencia de señor Williams".

Williams estaba inicialmente programado para la ejecución en 2017, pero el exgobernador republicano Eric Greitens detuvo la ejecución y formó un panel de cinco personas para evaluar la nueva evidencia en el caso, incluido el ADN. Greitens posteriormente renunció y el año pasado, el gobernador republicano Mike Parson disolvió el consejo y levantó la suspensión, citando que el retraso había retrasado la justicia y había dejado a la familia Gayle "en limbo". El comunicado de Parson siguió al presentación de una solicitud ante el Tribunal Supremo del estado.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito de St. Louis hizo referencia a CNN a la solicitud para anular la condena de Williams. La Oficina del Fiscal General de Missouri no ha comentado sobre el asunto y las solicitudes de comentarios se han dirigido a Daniel Picus, viudo de Gayle.

En un editorial de 2017 para el Post-Dispatch, Laura Friedman, viuda de Gayle, destacó que su familia había sido victimizada no solo por el asesinato de Gayle, sino también por el sistema de justicia dolorosamente lento, que los había mantenido "en limbo" durante casi dos décadas. La atención mediática que rodeó el caso también fue una adición no deseada, agregó.

"Si el asesino convicto es inocente, como algunos afirman, eso implica que un asesino aún está suelto - una situación demasiado espantosa para contemplar y casi con certeza más allá del alcance de la justicia".

El asesinato de Felicia Gayle

Gayle, de 42 años, fue encontrada muerta en su casa del suburbio de St. Louis, University City, el 11 de agosto de 1998, con 43 puñaladas infligidas con un cuchillo de cocina, según la solicitud del fiscal y otros documentos judiciales. Era una mujer compasiva conocida por su amabilidad y generosidad, destacada por el Consejo Editorial del Post-Dispatch en 2017, quien había dejado el periódico seis años antes de su muerte para dedicar su tiempo a obras de

Williams tenía sangre en su camisa, arañazos en el cuello y un ordenador en su vehículo, según le dijo Asaro a la policía, según el informe. Williams confesó más tarde el asesinato de Gayle, informó Asaro a los investigadores, lo que llevó al informe a señalar inconsistencias entre las declaraciones de Asaro y Cole, así como contradicciones con las pruebas establecidas en el caso.

Al día siguiente, la policía incautó el vehículo de Williams y descubrió una regla del Post-Dispatch en su interior, aunque el informe mencionó que no había estado entre los objetos desaparecidos de Gayle. La policía encontró el portátil desaparecido de Picus en la residencia de un individuo llamado Glenn Roberts, quien dijo que lo había obtenido de Williams.

Las pruebas de ADN no habían sido revisadas por un tribunal

El informe del fiscal argumentó que la condena de Williams se basaba en gran medida en los testimonios de Asaro y Cole, ya que no había ninguna prueba de la escena que pudiera vincularse con Williams: no había huellas dactilares, cabello ni pisadas que coincidieran, según el informe.

Aunque se encontró el portátil de Picus, la oficina del fiscal afirmó que Roberts informó a los investigadores que Williams lo había obtenido de Asaro - una afirmación que Roberts reiteró en una declaración jurada firmada en 2020. Sin embargo, esta afirmación nunca llegó al jurado durante el juicio, según el informe, lo que ilustra que "Laura Asaro, no Marcellus Williams, tenía la conexión más directa con el crimen".

Las pruebas de ADN que ahora son fundamentales en la afirmación de Williams de inocencia no se presentaron en su juicio. La Corte Suprema del estado ordenó que se realizara la prueba en 2015, pero dos años después - después de que se completara la prueba - rechazó la solicitud del reo de detener su ejecución sin una audiencia.

El informe del fiscal citó a tres expertos en ADN que concluyeron que los resultados excluyeron a Williams como el origen del ADN masculino encontrado en el cuchillo. "Cuando apuñalas, el ADN se transfiere debido a la restricción y la fuerza. Si apuñalas a alguien, hay una buena posibilidad de transferir tu ADN debido a esa fuerza", había explicado uno de esos expertos anteriormente a CNN.

Dado esto, la representante de EE. UU. Cori Bush, que perdió las primarias demócratas contra Wesley Bell, ha expresado su preocupación por la posibilidad de condenar y ejecutar a personas inocentes, stating, "No podemos permitirnos ejecutar a un hombre inocente". Además, la Oficina del Fiscal General de Missouri, en sus argumentos en contra de la moción del fiscal, reconoció que las pruebas de ADN aún no han sido examinadas por un tribunal, afirmando que "esta prueba no evaluada es un componente crucial en el caso".

