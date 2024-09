Hoy, el béisbol ve lágrimas cuando los Atléticos se despiden de Oakland, asegurando un último triunfo.

Hoy se derramaron lágrimas en el béisbol, ya que un letrero de un espectador decía, con aficionados haciendo cola fuera del estadio desde el amanecer, ansiosos por presenciar el último partido de los A's en el Coliseum.

Antes del partido, las leyendas de los A's honraron el ilustre pasado del equipo apareciendo. El miembro del Salón de la Fama Rickey Henderson y la leyenda de los A's Dave Stewart lanzaron la primera pitches, mientras Barry Zito tomaba el campo para cantar el Himno Nacional, estableciendo el tono para una emotiva despedida.

Los A's anotaron los primeros tres carreras del juego y lograron mantener a raya la ofensiva de los Rangers. En la novena entrada, el cerrador estelar Mason Miller entró y aseguró la última entrada, no solo del juego, sino también de la historia del Coliseum.

A pesar de las señales de tristeza, también hubo algunas de ira. Durante el juego, cánticos de "vendan el equipo" resonaron por todo el estadio, ya que los aficionados han estado expresando su descontento con la propiedad de la franquicia desde que se anunció su mudanza a Las Vegas el pasado abril. El juego se detuvo brevemente en varias ocasiones en la séptima entrada debido a una bengala verde lanzada al campo derecho y una botella lanzada al campo exterior.

Después de la victoria, los jugadores y el personal de los A's salieron al campo y se quitaron el gorro a los aficionados. El manager de los A's, Mark Kotsay, luchando contra las lágrimas, se dirigió al público.

"I'm gonna keep this short, because I'm not sure if I'll be able to make it through this," dijo emocionado Kotsay.

"To the staff who dedicated their lives to the Oakland A's, especially those who won't be making the move to Las Vegas, I am eternally grateful. I will never forget you. And to all of you, on behalf of my staff, myself, this team, all the past players and coaches, everyone who's worn the green and gold - there are no better fans than you all. Thank you all for loving the game of baseball."

Kotsay terminó su discurso liderando al público en un cántico que llamó el "grito más grande del béisbol", que es "¡Vamos Oakland!"

El libro se ha cerrado oficialmente en Oakland mientras el equipo se prepara para escribir uno nuevo. A partir de 2025, los A's se mudarán temporalmente a West Sacramento's Sutter Health Park, hogar del béisbol menor Sacramento River Cats, hasta que su nuevo estadio en Las Vegas esté listo.

En noviembre, los propietarios de la Major League Baseball aprobaron la mudanza de los A's a Las Vegas, siguiendo los pasos de los Raiders de la NFL, que dejaron Oakland en 2020.

El Oakland Coliseum, un estadio híbrido de fútbol y béisbol, ha visto su parte de momentos, desde seis campeonatos de la Serie Mundial hasta cuatro partidos por el título de la AFC, con los A's y los Raiders grabando sus legados en el lugar. El estadio servirá como hogar para el equipo de fútbol sala USL Championship League Oakland Roots a partir de 2025.

Antes de la última serie local, el propietario de los A's, John Fisher, escribió una carta a los aficionados reflexionando sobre la historia del equipo en Oakland. Fisher expresó su pesar de que la franquicia no pudo asegurar un nuevo estadio en la Bahía después de años de esfuerzos.

"The A's are a part of Oakland, the East Bay, and the entire Bay Area," escribió Fisher. "When Lew Wolff and I bought the team in 2005, our dream was to win World Series championships and build a new ballpark in Oakland. Over the next 18 years, we did our best to make that happen. We proposed and pursued five different locations in the Bay Area. Despite mutual and ongoing efforts to get a deal done for the Howard Terminal project, we fell short."

"Only in 2021, after 16 years of exclusively working on developing a home in the Bay Area and facing a binding MLB agreement to find a new home by 2024, did we begin to explore relocating the team to Las Vegas."

"There are millions of dedicated and passionate A's fans, in Oakland and around the world. Countless dedicated staff members and Oakland Coliseum employees have poured their hearts into this team, and their efforts have meant so much to our community. I know there is great disappointment, even bitterness. Though I wish I could speak to each one of you individually, I can tell you this from the heart: we tried. Staying in Oakland was our goal, it was our mission, and we failed to achieve it. And for that, I am genuinely sorry."

Los A's ganaron tres campeonatos de la Serie Mundial consecutivos de 1972 a 1974 antes de agregar otro en 1989, mientras que los Raiders ganaron dos Super Bowls en 1976 y 1980.

