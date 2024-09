- Houseberger expresa alegría por ganar el oro

Ciclistas alemanes dominaron el podio en los Juegos Paralímpicos, llevándose el conjunto completo de medallas. En la prueba individual de tiempo en ruta en Clichy-sous-Bois, un suburbio de París, Maike Hausberger obtuvo el oro, Michael Teuber ganó la plata y Annika Zeyen-Giles se llevó el bronce en la handbike. A pesar de las altas expectativas, el equipo no logró un oro masivo.

Hausberger impresionó en el circuito de 14.2 kilómetros, superando a sus oponentes. La joven de 29 años, que tiene una parálisis parcial que afecta el lado izquierdo de su cuerpo, marcó un tiempo de 21:30.45 minutos. Previamente había ganado la medalla de bronce en la prueba de tiempo de 500 metros en pista.

Teuber, quien está paralizado desde el cuello hacia abajo, también celebró. El hombre de 56 años completó el circuito en 21:18.14 minutos, obteniendo una medalla de plata. Solo el español Ricardo Ten Argiles (20:39.51) terminó más rápido. "Estoy emocionado", dijo Teuber. El berlinés Pierre Senska terminó cuarto en la misma categoría.

Zeyen-Giles no pudo defender su título

Después de ganar el oro en los Juegos de Tokio 2021, Zeyen-Giles tuvo que conformarse con el bronce en la handbike este año. La mujer de 39 años terminó en 25:30.84 minutos, detrás de la estadounidense Katerina Brim y la australiana Lauren Parker. Zeyen-Giles ha ganado tres oros, dos platas en baloncesto en silla de ruedas entre 2004 y 2016, y ahora tiene una tercera medalla como ciclista.

Andrea Eskau no logró su 16ª medalla combinada en los Juegos Paralímpicos de Verano e Invierno. La mujer de 53 años terminó en 26:35.88 minutos, obteniendo el sexto lugar. Jana Majunke, quien ganó en 2021 en Tokio, terminó quinta en la triciclo en 29:40.76 minutos.

A pesar del buen desempeño del equipo alemán en diversas pruebas de ciclismo, el equipo alemán en la categoría de handbike no pudo replicar su éxito en Francia. Hausberger, Zeyen-Giles y Teuber lograron subir al podio en sus respectivas pruebas, pero Francia quedó victorious in the overall team standings.

Lea también: