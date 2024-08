- Hospital de la escena del crimen - más crímenes contra enfermeras y médicos

En los hospitales de Brandeburgo, los incidentes de violencia contra enfermeras, médicos y personal de seguridad se han vuelto más frecuentes en los últimos años. El número de delitos registrados ha aumentado ligeramente en los últimos años: de 262 en 2020 a 279 el año pasado. Según la respuesta del Ministerio de Asuntos Sociales a una consulta de la parlamentaria estatal Daniela Oeynhausen (AfD), basada en datos de la policía y del Instituto Alemán de Hospitales.

A nivel nacional, hubo más de 1,5 millones de delitos en hospitales entre 2020 y 2023, incluyendo más de 621,000 casos contra policías y otros personal de seguridad, según las estadísticas de delitos de la policía.

En los 54 hospitales de Brandeburgo, el número de sospechosos aumentó en 37 a 235 durante el período informado. La mayoría de los casos involucraron delitos de lesiones corporales, con el número aumentando de 100 en 2020 a 112. Hubo 53 casos de amenazas en 2023, un aumento de 6 de hace tres años.

Hubo 66 casos de resistencia y agresión a los agentes de la ley el año pasado, un aumento de 11 de hace tres años. En casos de lesiones corporales peligrosas o graves, los sospechosos eran predominantemente hombres y tenían un promedio de 38 años. Seis de los 71 sospechosos en este grupo eran extranjeros.

No hay información sobre la posible cifra negra

La policía y el ministerio no proporcionaron información sobre una posible cifra negra para estos delitos. En respuesta a la consulta parlamentaria, el ministerio en Potsdam también se refirió a una encuesta rápida del Instituto Alemán de Hospitales.

Según esta encuesta, el 20% de los empleados informó un aumento significativo de agresiones físicas y verbales por parte de pacientes, visitantes, familiares y acompañantes en los últimos cinco años. El 53% informó un aumento moderado.

En 2023, el 80% de las víctimas fueron enfermeras y el 19% médicos. Alrededor de un tercio de los incidentes ocurrieron en una sala y la mitad en salas de emergencia o clínicas de emergencia.

El gobierno estatal enfatizó que no es aceptable que la violencia se dirija a aquellos whose task it is to help others in need. Debe ser tarea de todos prevenir tales situaciones a través de acciones conjuntas y una cultura de apoyo mutuo.

