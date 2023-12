Horrible... vergonzoso": Los Warriors pierden por 55 goles ante los Grizzlies

En una actuación dominante en el quinto partido de la serie al mejor de siete, los Grizzlies ganaron 134-95, con una ventaja de hasta 55 puntos, en el FedExForum.

Memphis nunca pasó apuros para superar el normalmente potente ataque de los Warriors, incluso sin su base estrella Ja Morant, que es duda para el resto de la postemporada por una contusión ósea en la rodilla derecha sufrida en el tercer partido.

Memphis anotó 77 puntos en la primera mitad, la mayor cantidad en la historia de la franquicia en la postemporada. La ventaja de 52 puntos de los Grizzlies después de tres cuartos igualó el récord de la mayor en un partido de playoffs en los últimos 70 años.

Jaren Jackson Jr., Desmond Bane y Tyus Jones anotaron 21 puntos cada uno, manteniendo a Golden State a distancia y forzando un sexto partido en San Francisco con los Warriors liderando la serie global por 3-2.

Después, Jackson Jr. dijo que el alto ritmo de Memphis fue lo que les ayudó a mantenerse por delante.

"Estábamos jugando rápido. Ya sabéis que nos gusta jugar rápido", dijo a los medios. "Queríamos aportar esa energía desde el principio. Simplemente mantuvimos el pie en el acelerador, y todo el mundo contribuyó. Incluso 12 (Morant) por allí, con su hielo puesto".

Para los Warriors, fue una noche decepcionante con la oportunidad de avanzar a las finales de la Conferencia Oeste en juego.

Klay Thompson, tres veces campeón de la NBA, lo calificó de "horrible" y "vergonzoso".

"Desde el puntapié inicial, no tuvimos una gran fluidez, ellos fueron más agresivos que nosotros", explicó. "Todos teníamos la mentalidad de que íbamos a cerrarlo esta noche, pero a veces, el baloncesto no es una ciencia exacta".

Pero Draymond Green fue más comedido sobre la derrota por goleada: "Abajo por 55, o abajo por 5, pierdes por 50, pierdes por 5, has perdido. Es un partido más en la columna de derrotas de la serie. No le daré demasiada importancia".

Y añadió: "Definitivamente quieres tirar de la cadena, pero también tienes que aprender de ello. No es como tirar de la cadena, vuelves a ver a este equipo dentro de dos meses. Verás a este equipo dentro de dos días. Así que aprendes de ello y luego lo limpias, haces los ajustes necesarios y luego lo limpias. Lo que tiras es el resultado final. Hay que seguir adelante".

Los equipos se enfrentarán en un potencialmente decisivo sexto partido el viernes.

Aplastar el truco

No ha habido amor perdido durante esta serie Warriors-Grizzlies.

Desde la expulsión de Green en el Juego 1 y la de Dillon Brooks en el Juego 2 hasta Morant sufriendo una lesión de rodilla y diciendo que Jordan Poole de Golden State "rompió el código".

Pero el miércoles por la noche, en medio de un resultado abultado, por fin hubo espacio para algo de frivolidad.

Antes del quinto partido, Steph Curry dijo que el plan de juego de los Warriors era "Whoop That Trick".

Era una referencia a la canción del rapero Al Kapone, nacido en Memphis, que Terrence Howard interpretó en la película "Hustle & Flow". En los últimos años, se ha convertido en un himno de los Grizzlies en los momentos finales del partido.

Y en el último cuarto del quinto partido, con Memphis manteniendo una ventaja inalcanzable, Kapone salió a la pista del FedExForum para interpretar la canción para deleite del público.

Mientras Jackson Jr. y Morant bailaban en la banda de Memphis y los aficionados de los Grizzlies agitaban sus toallas al unísono, también lo hacía el banquillo de los Warriors.

Se vio a Curry riendo mientras Green agitaba su propia toalla por encima de su cabeza al unísono.

"No van a hacer ese truco solos", dijo Green. "Vamos a machacar ese truco juntos si vamos a machacar ese truco.

"Una cosa que no respeto es a la gente que sólo lo trae cuando lo gana, abraza a las multitudes cuando lo gana. A esos los llamamos 'front runners'. No somos delanteros, ¿sabes? Nos han pateado el culo. No pasa nada. No pasa nada. Pero no hay que ser un líder.

"Cuando lo vomitas, tienes que estar dispuesto a aceptarlo y no esconderte de ello, no esquivarlo, abrazarlo. Esta noche he apreciado al público, la energía que ha aportado al partido. Si quieren hacer ese truco, volveremos a hacerlo".

Los Bucks se imponen en Boston y ganan 3-2 la serie

Los Milwaukee Bucks demostraron por qué son los vigentes campeones de la NBA en la noche del miércoles, mostrando resistencia y astucia para vencer por un estrecho margen a los Boston Celtics 110-107 en el quinto partido.

Los Bucks remontaron una desventaja de 14 puntos en el último cuarto para ponerse por delante en los últimos minutos, y necesitaron algunos momentos mágicos de habilidad defensiva del escolta estrella Jrue Holiday para conseguir la victoria y tomar una ventaja de 3-2 en su serie de semifinales de la Conferencia Este al mejor de siete partidos.

Cuando acababan de adelantarse por primera vez desde el segundo cuarto, a falta de pocos segundos para el final, Holiday bloqueó por detrás a Marcus Smart, provocando una pérdida de balón que dio la posesión a su equipo. Luego, cuando el tiempo se agotaba, volvió a robarle el balón a Smart para sellar el resultado y asegurar que los Bucks puedan cerrar la serie en el sexto partido en Milwaukee el viernes.

El dos veces MVP Giannis Antetokounmpo logró 40 puntos y 11 rebotes, mientras que Holiday añadió 24 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias en el esfuerzo ganador.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com