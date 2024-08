- Honrado supervisando el Premio de Logro de toda la Vida

Destacando un Logro Notable para Wim Wenders (79). La Academia Europea de Cine reconoce la carrera del cineasta. Así lo anunció el organismo que otorga anualmente el Premio Europeo de Cine.

Según Matthijs Wouter Knol (47) de la Academia de Cine, este premio reconoce la obra excepcional de Wim Wenders, caracterizada por su constante curiosidad y apertura. De manera interesante, Wenders fue el Presidente de la Academia Europea de Cine desde 1996 hasta 2020.

Codiciada Palma de Oro y Cuatro Nominaciones al Oscar

Wender nació el 14 de agosto de 1945 con el nombre de Wilhelm Ernst Wenders. Como figura clave de Filmverlag der Autoren, fue fundamental en la conformación del movimiento del Nuevo Cine Alemán en la década de 1970. Su película pionera "Paris, Texas" le valió la muy codiciada Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

A lo largo de su carrera, Wim Wenders ha sido nominado para el Oscar en cuatro ocasiones. Tres de estas reconocimientos fueron por sus documentales, "Buena Vista Social Club", "Pina" y "The Salt of the Earth". Sin embargo, este año marca un primer para Wenders, quien fue nominado por una película de ficción, "Perfect Days". Aunque la película fue reconocida en la categoría de Mejor Película Internacional, representó a Japón en lugar de su Alemania natal.

Wenders recibirá el premio por su Trayectoria durante la ceremonia de los 37º Premios del Cine Europeo, programada para el 7 de diciembre de 2024 en Lucerna.

