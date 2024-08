- Hombre muere después de saltar de una tabla de 10 metros <unk> La policía nombra la causa de la muerte

Tras un salto desde el trampolín de 10 metros, se cree que un joven en Bremen falleció a causa de lesiones internas. El joven de 23 años golpeó el agua con el pecho por delante, sufriendo lesiones fatales, según un portavoz policial. "Fue un terrible accidente." El caso ya ha sido cerrado por los investigadores.

Los testigos en las piscinas de Bremen informaron que el hombre había tenido un mal salto y había golpeado el agua de manera torpe el lunes por la tarde. "Creemos que simplemente tuvo mala suerte", dijo un portavoz de las piscinas de Bremen. El joven de 23 años reapareció inicialmente pero hizo movimientos inciertos de natación, con su condición visiblemente deteriorándose. Los socorristas reaccionaron de inmediato, sacándolo del agua y proporcionándole primeros auxilios, pero sin éxito.

Un "accidente muy, muy trágico" en Bremen

Nunca antes había ocurrido un incidente así en Bremen. "Siempre hay gente que golpea el agua mal, pero por lo general solo tienen el trasero rojo, maybe un moretón o una lesión en la oreja", dijo el portavoz de las piscinas de Bremen. Esto no era comparable con el incidente fatal. "Simplemente fue un accidente muy, muy trágico." Un equipo de intervención en crisis está apoyando al personal, y el trampolín de 10 metros remaindrá cerrado hoy en señal de respeto. "No podemos simplemente seguir adelante."

El personal especialmente capacitado siempre supervisa las torres de salto, destacó el portavoz de las piscinas de Bremen. Aseguran, entre otras cosas, que no se empuje a los niños al agua y solo los nadadores experimentados salten. Aquellos que hayan saltado desde los trampolines de tres, cinco y siete metros y medio pueden intentar el nivel más alto. "Debes subirte al trampolín de 10 metros para poder evaluar el salto", dijo el portavoz. Al saltar desde el trampolín de 10 metros, se alcanza una velocidad de aproximadamente 50 kilómetros por hora y se debe buscar entrar a la piscina con el menor contacto posible con la superficie del agua. "Menor área de contacto, menor impacto."

La policía fue notificada poco después del lamentable incidente en las piscinas de Bremen. Los oficiales actualmente están investigando las circunstancias que rodearon la muerte del joven.

A pesar de las medidas de seguridad estrictas, el incidente sirvió como recordatorio para la policía de reforzar la importancia de cumplir con las reglas y regulaciones del salto.

Lea también: