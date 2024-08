"Hombre de mi vida" - Los seres queridos de Lugner se despiden

El empresario austriaco Richard Lugner fallece a los 91 años. Junto con políticos austriacos que despedían públicamente a un "original de Viena", las primeras exparejas de "Concreto" también hablan. Aquí y allá, la tristeza se mezcla con el arrepentimiento.

La quinta esposa de Lugner está "en shock" desde que se enteró de la muerte de su exesposo, como le dijo a RTL en una entrevista por Zoom. En 2014, Richard Lugner se casó con Catherine "Cathy" Schmitz, 57 años más joven que él, a quien cariñosamente llamaba "Spatzi". El matrimonio duró solo dos años, y la última valoración de Lugner fue brutal: "Ella fue mi mayor fracaso". Que los dos no se hubieran separado en buenos términos y no hubieran hecho las paces para su muerte ahora entristece a Cathy Lugner: "Estoy muy triste de que no pudiéramos enterrar el hacha, me habría gustado eso".

Aunque no estuvieron juntos "tanto como uno podría haber deseado", Lugner aún fue una persona que influenció mucho su vida, le dijo Cathy Lugner a RTL. También fue una figura paterna para su hija, a quien conoció cuando tenía unos cinco años. "Por supuesto, él también fue parte de su vida. Y cuando íbamos a Viena a visitar amigos, ella a menudo preguntaba: 'Mamá, ¿podemos visitar a Richard?'". Desde el divorcio, ella y el fallecido solo tuvieron contacto esporádico, que desafortunadamente también involucró muchas discusiones.

En Instagram, Cathy Lugner adopta un tono conciliador. Publicando una foto con "Concreto" de tiempos mejores, escribe: "Richard, pensabas que eras inmortal demasiado. Tu energía, tu determinación, tu valentía eran inspiradoras e infecciosas. Te agradezco de todo corazón por el gran tiempo a tu lado, por todo lo que me enseñaste sobre la vida".

La exesposa de Lugner, Christina "Mausi" Lugner, con quien estuvo casado durante 16 años, también está impactada por la muerte de su exesposo. Habló con él por teléfono hace apenas ayer, le dijo a RTL. Fue su "grande modelo y compañero de vida", a quien debía mucho: "Descansa en paz, querido Richard, dejas un gran vacío, te extrañamos infinitamente". La pareja tiene una hija juntos, a quien Christina Lugner ahora quiere apoyar.

"Tu caja ahora está en el cielo"

No solo en el círculo privado de Lugner el dolor por el empresario emprendedor, que cada año atraía la atención mundial al Vienna Opera Ball con una diferente acompañante femenina, es grande. Varios políticos austriacos ya han hablado en los medios para expresar sus condolencias. "Tu caja ahora está en el cielo", escribió el presidente del Consejo Nacional, Norbert Hofer, en X.

"Richard Lugner no fue solo un empresario destacado y una personalidad colorida, sino que, ante todo, fue una persona con un gran corazón. Su compromiso, su energía y su inquebrantable creencia en el bien en las personas han alcanzado a muchas personas", le dijo Hofer a "Heute.at". El fallecido fue un "original inconfundible, una pieza de la historia cultural de Viena".

Lugner ya era una "leyenda en vida".

El líder del FPÖ Herbert Kickl habló en Instagram, escribiendo: "Richard Lugner ya era una leyenda en vida. Con un ingenio económico sin precedentes, creó y construyó grandes cosas. Mejoró el Opera Ball como la bandera internacional de Austria cada año con famosos invitados de todo el mundo. Con Richard Lugner, Austria pierde no solo a un gran empresario, que realmente logró la grandeza con su Lugner City, sino también a una persona que, con su energía ilimitada y su sed de vida, fue un ejemplo para muchos. Lo extrañaremos".

