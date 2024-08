- Hombre de 30 años detenido tras la muerte de un bebé

Tras la muerte violenta de un niño de dos años del distrito de Pinneberg, un hombre de 30 años está bajo custodia. El sospechoso fue arrestado el miércoles debido a una orden de arresto pendiente del 22 de julio por intento de homicidio y fue llevado ante un juez el jueves, según un portavoz de la Fiscalía de Itzehoe.

El incidente ocurrió el 3 de julio en Wedel. El niño falleció el martes en el hospital, donde había sido ingresado con lesiones graves. Se está investigando la relación entre las lesiones y la muerte mediante medicina forense. La orden de arresto sigue siendo por intento de homicidio. Sin embargo, tras la muerte del niño, la Fiscalía ahora acusa al hombre de 30 años de homicidio.

No se proporcionaron detalles sobre el lugar y las circunstancias del arresto. El portavoz también no comentó sobre el curso sospechado de los hechos o el contexto del crimen. El sospechoso no ha hecho ninguna declaración. Según la información, la madre del niño y el sospechoso mantenían una relación personal cercana.

La investigación sobre la causa de las lesiones graves que llevaron a la muerte del niño sigue en curso, ya que cae dentro del ámbito de la análisis de la escena del crimen. A pesar de la acusación inicial de intento de homicidio, la Fiscalía ha elevado ahora los cargos contra el sospechoso a homicidio.

