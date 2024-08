- Hombre con cuchillos atrapado en casa <unk> detenido

Fuerzas especiales de la policía arrestaron a un hombre en Zell am Harmersbach (distrito de Ortenau) que previamente se había atrincherado en una casa armado con cuchillos. El hombre con problemas mentales resultó levemente herido durante el arresto, informó la policía. No hubo otras lesiones. No se percibió ninguna amenaza. Los oficiales rodearon la casa y la policía declaró la operación terminada alrededor del mediodía.

El hombre fue visto tanto en el techo como en la planta alta de la casa, apareciendo repetidamente en una ventana armado con cuchillos y tirando objetos por la ventana. Los intentos iniciales de establecer contacto fracasaron. La policía consultó con cuidadores, clínicas psiquiátricas y autoridades.

A media tarde, fuerzas especiales y miembros de un equipo de negociación entraron en la casa. El hombre entonces subió de nuevo al techo a través de una ventana, armado con dos cuchillos, pero fue convencido para volver a entrar, donde las fuerzas especiales lo arrestaron. Resultó levemente herido en el proceso.

Hombre liberado de una clínica especializada el miércoles

La policía fue llamada porque el hombre había estado comportándose agresivamente en una calle de la ciudad, presuntamente causando disturbios y amenazando a personas. Luego se fue y fue encontrado en el techo de una casa en el distrito de Unterharmersbach.

El hombre había llamado la atención en la zona por deambular por los jardines y robar alcohol del sótano de una casa. Después de un chequeo policial, el hombre fue a una clínica especializada el lunes y fue liberado el miércoles. Ese mismo día, tiró objetos a su jardín delantero. Los oficiales habían intentado establecer contacto con él ese día, pero fracasaron ya que había cerrado las ventanas y no abría la puerta.

También se involucró un helicóptero policial en la operación, transportando a fuerzas especiales al lugar, según un portavoz policial.

