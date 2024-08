- Hombre con cuchillo en el techo <unk> Policía rodea la casa

La policía ha rodeado una casa en Zell am Harmersbach donde se ha visto a un hombre con un cuchillo. Actualmente están intentando establecer contacto con el hombre, según ha informado un portavoz policial, aunque esto está resultando difícil debido al presunto estado mental del hombre. Hasta ahora no se han reportado heridos y no hay ninguna situación de amenaza. Inicialmente, el hombre estaba en la azotea de la casa de dos familias, luego en la planta superior.

Las fuerzas especiales de la policía también están participando en la operación. Entre otras cosas, un helicóptero los ha llevado al lugar, como ha informado el portavoz policial.

La policía fue llamada porque el hombre había sido visto en una calle de la ciudad con un comportamiento agresivo. Se dice que causó disturbios y amenazó a personas. Luego se alejó y fue descubierto en la azotea de una casa en el distrito de Unterharmersbach.

El comportamiento agresivo del hombre y sus amenazas hacia las personas han levantado preocupaciones sobre posibles acciones criminales. A pesar de la falta de heridos y la situación de amenaza hasta ahora, la alta implicación de la policía sugiere la posibilidad de un crimen en aumento.

