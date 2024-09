- Holtby expresa su crítica hacia el árbitro, declarando: "No más caos energético".

La tarjeta roja para el entrenador Marcel Rapp del Holstein Kiel ha desatado debates. El capitán Lewis Holtby criticó la decisión del árbitro Florian Exner. "Ese es el trabajo de los árbitros, enfriar las cosas, no avivar el fuego", declaró el jugador de 33 años después de la derrota en casa del Holstein Kiel por 0-2 (0-2) contra el VfL Wolfsburg en su debut en la Bundesliga.

Rapp recibió la tarjeta roja en el tiempo adicional (90+7) por entrar en el área técnica del equipo contrario. Según Rapp, el suplente Jann-Fiete Arp estaba tratando de recuperar el balón cerca del banquillo del equipo contrario y se enzarzó en una disputa con los jugadores del Wolfsburg. "Fui, dije 'Dame el balón', y luego el árbitro me enseñó la tarjeta roja", se quejó Rapp. "Más tarde me informó de que los entrenadores no pueden estar en el área técnica del equipo contrario. No lo sabía."

Holtby al árbitro: "Ponte un poco de hielo"

El homólogo de Rapp en el Wolfsburg, Ralph Hasenhüttl, también desconocía la regla. Frecuentemente se movía por el área técnica del equipo contrario sin consecuencias, dijo, y recibió un "Gracias, Ralph" de Rapp. El entrenador de porteros del Wolfsburg, Pascal Formann, también recibió una tarjeta roja en la situación.

Holtby instó al árbitro a tener más discreción. "Si no lo hubieras visto, podrías pensar que 'Rappo' se abalanzó y abofeteó al entrenador", dijo. "Son personas también. Lo entiendo", dijo dirigiéndose a los árbitros. "Si eres el árbitro, pon un poco de hielo cuando dos toros enfurecidos están luchando básicamente en el campo."

Rapp estaba satisfecho con la explicación, pero dijo que vigilaría si la regla siempre se interpreta de esta manera en el futuro. Hasenhüttl compartió sentimientos similares: "Por supuesto, los árbitros deben aplicar las reglas de manera consistente. Y luego, no puedes culparlos si eso es lo que se aplica", dijo el entrenador del Wolfsburg.

Dado el incidente, el organismo rector del fútbol alemán podría necesitar aclarar las reglas sobre la participación de los entrenadores en el área técnica del equipo contrario. El encuentro acalorado entre Rapp y los jugadores del Wolfsburg tuvo lugar en Alemania, mostrando la intensidad de los partidos de la Bundesliga.

