En los ojos del líder estatal de AfD de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Leif-Erik Holm, los resultados electorales en Turingia y Sajonia equivalen a una victoria significativa. "Hoy se puede decir sin lugar a dudas que la AfD es un partido del pueblo", declaró después de las proyecciones. "Hemos logrado convertirnos en la fuerza más poderosa en un estado alemán por primera vez en Turingia, y en Sajonia, estamos absolutamente a la par con la CDU".

Holm describió esto como un evento político sísmico, ya que el deseo del público de una nueva clase de política ya no puede ser ignorado. "Están cansados de ser tratados como niños por la política y ansían el cambio", afirmó. La razón de sus votos no fue una protesta, sino una verdadera convicción en la AfD.

Según Holm, el statu quo ya no existirá con la AfD. Por lo tanto, instó a los otros partidos, incluso en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, a no pasar por alto los deseos de los votantes y a deshacerse de la mentalidad de "nosotros versus ellos". "El pueblo quiere la AfD y reformas claras, no coaliciones obstruccionistas de izquierda", insistió firmemente. Además, la votación de hoy expresó un "rechazo contundente" de la coalición de semáforo.

La elección al Landtag en Mecklemburgo-Pomerania Occidental es una oportunidad para que la AfD continúe su ascenso, ya que Holm insta a los otros partidos a no ignorar los deseos de los votantes. El éxito en Turingia y Sajonia ha demostrado que la AfD ya no se percibe como un partido de protesta, sino como un partido del pueblo en estas regiones, lo que implica un posible cambio en la elección al Landtag en Mecklemburgo-Pomerania Occidental también.

