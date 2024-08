- ¿Hollywood lo recibirá pronto?

En mayo de este año, se dio a conocer que la estrella de la NFL Travis Kelce (34) haría su debut en la pantalla para una serie de terror. En el programa de FX "Fenómenos Espeluznantes", creado por los cerebros detrás de "Dahmer" y "American Horror Story", que es producido por Ryan Murphy (58), el hombre en la vida de Taylor Swift (34) será visto en un papel de apoyo desconocido. Pero eso no es todo. El campeón del Super Bowl también aparecerá en la secuela de una famosa comedia de Adam Sandler (57), y hay rumores de que podría obtener el papel principal en una comedia de acción en el futuro. ¿Hollywood está llamando su nombre?

Travis Kelce se une a "El Hombre del Mal 2"

Kelce, quien representa a los Kansas City Chiefs de la NFL, recently firmó una extensión de contrato de dos años con su equipo. El nuevo acuerdo le garantizará unos impresionantes $34 millones en las próximas dos temporadas, según informes de los medios de EE. UU. Con 34 años y entrando en su duodécima temporada en la NFL, parece que el futbolista también está considerando sus planes posteriores a su carrera.

El 20 de agosto, durante una aparición en "The Tonight Show" con Jimmy Fallon (49), la estrella de la comedia Adam Sandler confirmó que el novio de Taylor SwiftWould be part of his upcoming comedy, "El Hombre del Mal 2". Sandler elogió a Kelce, diciendo: "Va a estar aquí. Es un tipo muy agradable. Lo amarías en la vida real". Agregó: "Qué tipo grande y guapo. Gracioso y muy genial".

El papel específico que Kelce desempeñará en la secuela de Netflix remains a mystery por el momento. La producción de "El Hombre del Mal 2" está programada para comenzar en cuestión de semanas. Todavía no se ha revelado una fecha de lanzamiento para la película de streaming.

Papel principal en "Policías Locos"?

Mientras tanto, según "Variety", Kelce está en negociaciones para el papel principal en la producción de Hollywood "Policías Locos". La comedia de acción es dirigida por el director de "John Wick", Chad Stahelski (55), y gira en torno a dos policías que están un poco desequilibrados y deben trabajar juntos para mantenerse en línea. Si todo sale bien, este proyecto podría marcar el inicio de una carrera actoral para el compañero de Taylor Swift. Sin embargo, Kelce no aparecerá frente a la cámara para este proyecto en el futuro cercano, ya que la temporada de la NFL, que comienza a principios de septiembre, tiene prioridad.

Travis Kelce, después de asegurar una importante extensión de contrato con los Kansas City Chiefs de la NFL, se unirá a Adam Sandler en la secuela de "El Hombre del Mal", como confirmó Sandler él mismo durante una entrevista.

