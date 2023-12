Hollywood da por fin en el clavo con la historia de la mayoría de edad en 2023

Es una película llena de pequeños momentos -encontrar amigos en una nueva escuela, visitas a la abuela en la ciudad- que se suman a algo mucho más grande, aprovechando un tema que siguió apareciendo en el entretenimiento este año: tomas sutiles, hilarantes y sinceras sobre el viaje de niño a adulto, con toda la incomodidad y el júbilo que conlleva.

Por supuesto, 2023 no inventó la película sobre la mayoría de edad, pero quizás la clavó. Aunque esta adaptación ambientada en los años 70 de la novela de Judy Blume podría haber caído fácilmente en lo cursi, "Margaret" sigue siendo encantadora y auténtica, en gran parte gracias a la interpretación de Fortson y a las de Rachel McAdams, que interpreta a su agotada pero bienintencionada madre, y Kathy Bates como la autoritaria abuela.

Las interpretaciones hábiles y agradables son también la base de la adaptación de Netflix de la novela de Fiona Rosenbloom de 2005 "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" (No estás invitada a mi Bat Mitzvah), que se las arregla para eludir cierto favoritismo nepo baby para ganarse a los espectadores con una mirada perspicaz a las intrincadas jerarquías sociales de la escuela secundaria.

Producida y protagonizada por Adam Sandler, "Bat Mitzvah" también está protagonizada por sus hijas Sadie y Sunny Sandler e incluso por su esposa Jackie. Pero sobre todo sus hijas consiguen que el espectador olvide hasta qué punto se trata de un asunto de la familia Sandler, consiguiendo que nos involucremos en su familia en pantalla y, en concreto, en el enigma de Stacy (Sunny Sandler) cuando un chico guapo del colegio -y un gran malentendido- hacen que no sea invitada al bat mitzvah de su mejor amiga.

En su búsqueda por encajar socialmente, Stacy se enfrenta a lealtades cambiantes dentro de los grupos de amigos de la escuela, situando al espectador junto a ella y recordando lo que todos sentimos en esos momentos. Lo mismo puede decirse de "Bottoms", mucho más picante pero inteligente y atractiva, protagonizada por la natural y encantadora Rachel Sennott, que combina los clásicos tropos de la angustia adolescente con "El club de la lucha", dándoles un bienvenido giro queer.

Y luego está la que posiblemente sea la película del año, "Barbie", basada en un personaje muy real y cercano que sirve de contrapeso a toda la plasticidad: la joven Sasha (Ariana Greenblatt), que ha superado claramente su fase Barbie y está intentando establecer los parámetros de su identidad adulta cuando, junto con su madre, empleada de Mattel (America Ferrera), se enfrenta a la propia muñeca de la "vida real" (Margot Robbie). A través del deseo de Sasha y su madre de crear un mundo seguro en el que pueda crecer, "Barbie" es capaz de transmitir su mensaje feminista, a veces irónico pero alentador.

Pero esta tendencia a retratar la edad adulta en ciernes se ha extendido este año más allá del cine. En la exitosa serie "The Last of Us", basada en el aclamado videojuego, Joel, el solitario torturado de Pedro Pascal, se convierte en la figura paterna por defecto de Ellie (Bella Ramsey), una joven que lucha por encontrar un camino a seguir en un mundo apocalíptico asolado por una plaga de hongos zombi.

Al final de la temporada, un episodio titulado "Left Behind" explica la historia de Ellie en un episodio en botella que parece más bien un cortometraje. En él, las mismas estructuras sociales espeluznantes de la escuela secundaria representadas en las películas se ven en toda su fuerza, con Ellie metiéndose en una pelea con un matón y luego escapando por su cuenta. Más adelante en el episodio, explora las "maravillas" del ya desaparecido mundo moderno con Riley ("Euphoria", Storm Reid), una amiga que de repente se convierte en algo más, provocando los vertiginosos efectos del amor juvenil.

Al igual que en las películas clásicas de adolescentes como "Heathers", "Clueless" y "Mean Girls", las protagonistas de la buena cosecha de historias de madurez de este año (en su mayoría, mujeres) navegan y negocian con el mundo exterior mientras sus identidades cambian activamente, lo que permite que los intercambios incómodos o incluso humillantes se produzcan con la misma facilidad que los momentos de felicidad del primer amor, o algo parecido.

Aunque no todos los proyectos mencionados aquí se recordarán tanto como otros una vez que 2023 esté en el retrovisor, lo mejor es que películas como "¿Estás ahí, Dios? It's Me, Margaret" y "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" siempre estarán disponibles en sus respectivos hogares de streaming para que los niños también las encuentren cuando alcancen la mayoría de edad.

"Barbie" y "The Last of Us" fueron producidas por Warner Bros. Pictures y Max, respectivamente, que son propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery.

Alli Rosenbloom de CNN ha contribuido a este reportaje.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com