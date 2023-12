Holger Rune vence a Novak Djokovic en un lluvioso duelo de cuartos de final del Abierto de Italia

Rune, de 20 años, se impuso en condiciones de humedad, ya que la lluvia sigue afectando al juego en Roma, y ganó 6-2 4-6 6-2 para obtener su segunda victoria consecutiva sobre Djokovic tras su triunfo en la final del Masters de París de noviembre.

Será la primera vez desde 2004 que ni Djokovic ni Rafael Nadal estén en la final del Abierto de Italia, según la ATP.

"Es realmente una gran victoria para mí", dijo Rune, número 7 del mundo, al ATP Tour. "Obviamente también lo hice el año pasado en París, pero cada partido es un gran desafío para mí cuando juego contra Novak. Es uno de los más grandes que ha jugado a este deporte.

"Sabía que tenía que dar lo mejor de mí... y hoy lo he hecho. Estoy muy orgulloso de mí mismo y he disfrutado de cada momento. Soy humilde, por supuesto. Me queda mucho por conseguir. Creo que siempre hay que ser humilde. Creo que lo soy, eso espero y espero que la gente me vea así.

"Soy una gran luchadora en la pista y lo dejo todo cuando juego mis partidos. Estoy súper orgullosa de haber podido conseguir la victoria hoy. Tuve que luchar mucho y jugar mi mejor tenis. Un gran mérito para Novak, soy un gran admirador suyo. Es una gran inspiración y le deseo lo mejor".

La derrota marca otro decepcionante torneo sobre tierra batida para Djokovic, que no ha pasado de cuartos de final en sus tres citas sobre la superficie roja antes del Abierto de Francia, que comienza el 28 de mayo.

El serbio, seis veces campeón en Roma, también pareció tener problemas físicos durante el partido y necesitó un descanso médico antes de ganar el segundo set tras un retraso por la lluvia.

Djokovic regresaba a la pista tras su ausencia en el reciente Abierto de Madrid por una lesión en el codo, y el 22 veces campeón de Grand Slam aún parecía muy por debajo de su mejor nivel.

Sin embargo, hay que reconocer el mérito de Rune por su brillante actuación, que le consolidará entre los aspirantes al título en Roland Garros.

El danés, que participa por primera vez en el Abierto de Italia, se enfrentará en semifinales a Casper Ruud o Francisco Cerundolo. El joven de 20 años busca el segundo título Masters 1000 de su carrera.

