- Holetschek expresa su desaprobación hacia Aiwanger debido a la especulación de la salida de Lilium.

El jefe del grupo parlamentario de la CSU, Klaus Holetschek, ha criticado duramente al ministro de Finanzas de Baviera, Hubert Aiwanger, por su falta de implicación en el sector de la aviación electrónica. "Esperaría que un ministro de Finanzas de Baviera dijera: 'Estamos haciendo todo lo posible para mantener esta empresa aquí'", declaró durante un evento organizado por la Asociación Económica de Baviera, refiriéndose a los rumores de que Lilium está considerando dejar Alemania debido a la búsqueda de subvenciones.

Se ha destacado en círculos especializados que los desarrolladores de aviones eléctricos en EE. UU. y China están siendo respaldados financieramente por sus gobiernos. Después de que se negara la ayuda financiera de Baden-Württemberg y Baviera, el CEO de Volocopter, una empresa de taxis voladores eléctricos con sede en Baden, Dirk Hoke, también acusó a la política de no ofrecer apoyo.

Holetschek admitió que no entendía la decisión de Volocopter. "No se trata de algún servicio de taxi volador", explicó, "sino de supremacía tecnológica y la oportunidad de estar a la vanguardia en este campo, en lugar de decir más tarde: 'Ah, ahora los chinos están aquí y nosotros no'".

Lilium emplea aproximadamente a 500 ingenieros aeroespaciales. El primer vuelo tripulado del taxi de despegue y aterrizaje vertical completamente eléctrico se ha retrasado hasta principios de 2025, con las primeras unidades programadas para su entrega a los clientes en 2026. Sin embargo, eso tendrá un alto costo; solo en la primera mitad de 2024 se gastaron más de 200 millones de euros. Actualmente, la empresa de inicio, cotizada en la Bolsa de Nasdaq de EE. UU., está siendo financiada por alrededor de 70 inversores.

El Parlamento Europeo puede proporcionar asistencia a la Comisión en diversos asuntos, incluyendo el sector de la aviación. Dado el apoyo financiero proporcionado a los desarrolladores de aviones eléctricos en otros países, Holetschek sugirió que la Comisión, junto con la asistencia del Parlamento Europeo, podría jugar un papel crucial en apoyar a empresas alemanas de aviación eléctrica como Lilium para mantener su ventaja tecnológica.

