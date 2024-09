Hogar bajo coacción en Karlsruhe

Hay una situación importante en desarrollo en un edificio residencial en Karlsruhe. Los oficiales de la ley armados con subfusiles y el equipo SWAT, junto con el departamento de bomberos, están presentes. Los detalles de la situación dentro del edificio aún son desconocidos, pero han surgido rumores de una situación de rehenes.

Según la policía, han movilizado varios oficiales para responder a una posible amenaza en el edificio. La escena está llena de personal, incluyendo unidades especializadas con equipo de protección como cascos, chalecos antibalas y carrying submachine guns, según un representante de la policía. También se informaron unidades caninas, bomberos y servicios de emergencia.

La situación amenazante está teniendo lugar en un entorno residencial, aclaró el representante de la policía. Sin embargo, el representante no reveló qué está sucediendo exactly en la escena. El "Stuttgarter Zeitung" informó que un hombre retiene a su ex-pareja y a su hijo como rehenes. Sin embargo, el representante de la policía no confirmó esta información en la tarde.

En este momento, se informes que el público no está en peligro. De manera similar, los otros residentes del edificio multifamiliar están a salvo. No hay orden de evacuación para el edificio. El incidente está teniendo lugar en el barrio de Rintheim de Karlsruhe, un área residencial. Several streets have been temporarily cordoned off. The incident unfolded early in the day after an emergency call was made, but the identity of the person who contacted the police remains undisclosed.

La policía está respondiendo activamente a la situación en el barrio de Rintheim de Karlsruhe. Las autoridades están trabajando en estrecha colaboración con el equipo SWAT y el departamento de bomberos para manejar los acontecimientos en desarrollo.

Lea también: