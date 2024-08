- Hoeneß: frenar la "explosión de la competencia"

Uli Hoeneß ha criticado el hinchamiento del calendario del fútbol. "No puede seguir así, esta acumulación de competiciones debe detenerse. La gente sensata en este negocio, y eso incluye a muchos grandes clubes, piensa igual. En algún momento, basta es suficiente", dijo el presidente honorario del FC Bayern Munich en un evento de sponsors con la empresa láctea Ehrmann en Rottach-Egern, refiriéndose a una cena con representantes del Real Madrid, campeón de la Liga de Campeones.

"Lo que algunos funcionarios de la UEFA o la FIFA están planeando es una locura. No mejorará el deporte, sino que lo empeorará, con jugadores lesionándose más a menudo y siendo menos aptos para el rendimiento, y finalmente el interés disminuirá. Si tienes highlights cada tres días, ya no es interesante", dijo Hoeneß. "Haremos todo lo posible para contener esta explosión de competiciones y no impulsarlas más".

Por ejemplo, esta temporada el número de equipos en la Liga de Campeones se está aumentando en cuatro a 36, lo que resulta en más partidos y mayores ingresos para la UEFA. Además, la nueva Copa del Mundo de Clubes en 2025 se celebrará por primera vez con 32 equipos y un total de 63 partidos en Estados Unidos.

Uli Hoeneß criticó los planes de algunos oficiales de la UEFA, stating que sus propuestas para ampliar las competiciones son infundadas y podrían tener un impacto negativo en el deporte. El aumento del número de equipos en la Liga de Campeones a 36 esta temporada, así como la introducción de una Copa del Mundo de Clubes de 32 equipos en 2025, fueron ejemplos específicos que Hoeneß citó como contribuyendo a la acumulación de competiciones y ejerciendo una presión indebida sobre los jugadores.

Lea también: