- Hlozek cambia su viaje de fútbol de Leverkusen a Hoffenheim

La transición del delantero nacional checo Adam Hlozek de Bayer Leverkusen a TSG 1899 Hoffenheim en la Bundesliga se ha completado. A los 22 años, Hlozek ahora ostenta el título de la adquisición más cara en la historia del club TSG 1899 Hoffenheim. Según informes de "Kicker", Hoffenheim pagó 18 millones de euros, más bonificaciones, a los ganadores de la Liga de Campeones y la Copa DFB, Leverkusen, por sus servicios.

Más caro que Berisha

Este precio supera el precio de traspaso de Mergim Berisha, quien se unió a Hoffenheim desde FC Augsburg por unos 14 millones de euros el verano pasado. Hlozek, quien representó a Euro 2020, también estaba en conversaciones con el club de la Premier League inglesa, Leicester City. En Leverkusen, nunca progresó más allá de ser un jugador suplente.

Hlozek firmó un contrato a largo plazo con Hoffenheim, según el anuncio del club. "Adam es increíblemente habilidoso en el fútbol", dijo Frank Kramer, actualmente actuando como director deportivo interino en Hoffenheim. "Es un striker extremadamente ágil, con la fuerza física necesaria, así como las habilidades técnicas y la comprensión táctica para contribuir a nuestro equipo de inmediato".

TSG necesitaba urgentemente refuerzos ofensivos después de que Maximilian Beier, un jugador de la selección nacional, se fuera a Borussia Dortmund. El préstamo de Wout Weghorst de FC Burnley ha terminado, y Ihlas Bebou es probable que esté fuera de juego durante un período prolongado debido a una lesión en la rodilla.

En la Copa DFB, el club de primera división evitó por poco una gran sorpresa el viernes, venciendo al equipo de cuarta división Wuerzburger Kickers 5-3 en penales en la segunda ronda, tras un emocionante shootout.

