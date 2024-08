- Hijos de personajes famosos como Ben Affleck y Tom Cruise y sus contrapartes

Creciendo tan Rápido": Este pensamiento podría estar cruzando la mente de algunos padres famosos en este momento. Varios hijos de padres famosos se están preparando para dejar el hogar y embarcarse en su viaje universitario. Algunos de ellos incluso han sido aceptados en universidades prestigiosas.

Ben Affleck: Su Hija Violet se Prepara para Ingresar a Yale

Ben Affleck está lidiando actualmente con múltiples responsabilidades, con Jennifer Lopez Recently solicitando el divorcio del actor y director. Mientras tanto, su hija Violet está a punto de comenzar su experiencia universitaria. La hija de 18 años de Affleck es hija de su primer matrimonio con la actriz Jennifer Garner.

Se rumorea que Violet se unirá a la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Este fin de semana se la ha visto en el campus con sus padres y su hermano Fin de 15 años. Fotos obtenidas por el periódico británico "Daily Mail" muestran a Affleck pareciendo relajado con sus hijos y su ex esposa a su lado. El hijo menor Samuel, de 12 años, no estaba presente. Aún no está claro qué materia estudiará Violet en la universidad elitista.

Suri Cruise

Suri Cruise, de 18 años, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, también está ingresando a la vida adulta. Se dice que Suri se ha mudado a una residencia universitaria en la Universidad Carnegie Mellon este fin de semana, acompañada de su madre. Imágenes captadas por el "Daily Mail" muestran a la madre e hija con maletas en el campus universitario de Pittsburgh, Pensilvania.

Su padre, supuestamente no en contacto con Suri desde su separación de Holmes, no estaba presente. Según los rumores, Suri ahora ha cambiado su nombre a Suri Noelle. Holmes Recently le dijo a la revista "Town & Country" que está "muy orgullosa" de su hija, expresando tanto tristeza como felicidad. Las fuentes sugieren que Suri estudiará moda.

Moses Martin

El hijo de Gwyneth Paltrow, Moses Martin, también está diciendo adiós. Según los informes, Moses se está preparando para asistir a la Universidad Brown. El flaco de 18 años está dejando Los Ángeles por Providence en Rhode Island.

Paltrow compartió sus sentimientos en una entrevista con el "Sunday Times", expresando un "profundo sentido de tristeza inminente", pero reconociendo la necesidad de la independencia de los hijos para su crecimiento. La materia que Moses ha elegido estudiar en la universidad prestigiosa remains unknown. Paltrow y Martin también tienen una hija, Apple.

Henry Samuel

El hijo mayor de Heidi Klum, Henry Samuel, también está aventurándose por su cuenta. Poco después de su graduación de la escuela secundaria, Klum publicó fotos y videos en Instagram, expresando su orgullo. La ubicación de la universidad de Henry no se ha revelado.

Después de la ceremonia de graduación, Klum's husband Tom Kaulitz y sus otros tres hijos estuvieron presentes en la cena. Lou y Johan ambos nacieron del matrimonio de Klum con el cantante Seal, mientras que Leni Klum nació con la ayuda de Flavio Briatore.

Shepherd Seinfeld

La esposa de Jerry Seinfeld, Jessica, celebró el traslado de su hijo menor Shepherd a su dormitorio universitario el pasado martes. Publicó fotos en Instagram, mostrando el momento de alegría de la familia en el campus. Los informes de los medios sugieren que Shepherd seguirá los pasos de sus hermanos, asistiendo a la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Jessica no reveló el campo de estudio elegido por Shepherd.

La hija de Sharon Stone, Laird, ya tiene un objetivo claro: Según el post de Instagram de Stone a finales de julio, comenzará sus estudios médicos. La semana pasada, publicó una foto de Laird frente a un edificio universitario. "Día importante", escribió como légende. En mayo, celebró la graduación de su hijo de la escuela secundaria, apareciendo orgullosa en una foto de Instagram. Al comienzo de ese mes, reveló en Instagram que su hijo adoptivo mayor, Roan, había ingresado al mundo del acting.

