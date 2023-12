Hideki Matsuyama recibe la primera descalificación del PGA Tour por marcas ilegales en los palos

El golfista japonés, ganador del Masters en 2021, fue expulsado del evento del PGA Tour en Muirfield Village Golf, Ohio, en el tee del 10 después de que se descubriera que una sustancia blanca similar a la pintura aplicada a la cara de su madera 3 infringía las normas de equipamiento.

Es la primera vez que Matsuyama, 12º del mundo, ha sido descalificado de un evento del PGA Tour, en el torneo en el que logró la primera de sus ocho victorias en el PGA Tour en 2014.

El árbitro principal y director de torneos senior del PGA Tour, Steve Rintoul, dijo que los oficiales habían sido informados de un posible palo "no conforme" después de la salida inicial de Matsuyama y habían hablado con el jugador de 30 años para confirmar que lo había utilizado.

"Fue muy honesto y directo al respecto", dijo Rintoul, que habló con Matsuyama personalmente en la quinta calle, según el sitio web del PGA Tour.

Las marcas fueron aplicadas por uno de los miembros del equipo de golfistas japoneses para ayudar con la alineación, dijo Rintoul. Aunque no es una violación de las reglas añadir pequeñas marcas de rotulador para ayudar a la alineación, sí lo es cuando se considera que "afecta indebidamente al rendimiento de una bola", explicó el árbitro.

"Lo que se hizo allí con esa sustancia, que es muy parecida a una sustancia blanqueadora que usaríamos en casa, fue una codificación no sólo en los surcos, sino que era muy gruesa a lo largo de la cara", dijo Rintoul a NBC Sports.

"Ahora, ha aplicado una sustancia en la cara, lo que hace que el palo no sea conforme... un jugador es descalificado si utiliza un palo no conforme".

Después de haber tirado un 3-sobre 39 en los primeros nueve hoyos, Matsuyama fue informado de su descalificación en el tee del 10.

"No voy a decir que se lo esperara, pero no fue una sorpresa como lo habría sido si no lo hubiera sabido", dijo Rintoul.

Matsuyama perseguía su segunda victoria en el PGA Tour de 2022 tras triunfar en el Sony Open de Hawai en enero.

DeChambeau vuelve a la acción

Seis golfistas se sitúan empatados en cabeza con 5-bajo 67 tras la jornada del jueves, la cifra más alta jamás alcanzada tras una ronda inaugural en el Memorial Tournament.

Los estadounidenses Luke List, Davis Riley y Cameron Young están empatados con el canadiense Mackenzie Hughes, el australiano Cameron Smith, número 3 del mundo, y el surcoreano Lee Kyoung-Hoon.

Bryson DeChambeau hizo un 4-sobre 76 en su primera ronda de golf desde el Masters de abril, después de haber tenido que someterse a una operación de muñeca tras el Major.

El jugador de 28 años se lesionó la mano al resbalar en un suelo de mármol mientras jugaba al tenis de mesa en el Saudi International en febrero, y la cirugía le hizo perderse el PGA Championship en mayo.

Campeón del US Open en 2020 y ocho veces ganador en el PGA Tour, DeChambeau se mostró feliz de volver al campo a pesar de una dura autoevaluación.

"Pude volver a disfrutar del golf aunque jugué fatal", dijo a los periodistas. "Sé que tengo muchas cosas en las que trabajar. Sólo ser capaz de salir ahí fuera, empezar a disfrutar de lo que este juego me ha dado.

"Desde el punto de vista del golf, odié cada minuto. Pero desde el punto de vista emocional, fue agradable volver por fin a un entorno competitivo."

