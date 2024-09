Hezbolá intensifica sus contraataques contra los ataques israelíes, pero mantiene cierta moderación en sus acciones.

El miércoles pasado cerca de Tel Aviv tuvo lugar un suceso insólito y de bajo perfil que significó varios primeros: el primer lanzamiento afirmado por Hezbolá de un misil balístico hacia Israel, la primera infiltración de un misil de este tipo cerca de Tel Aviv desde Líbano, y la primera ocasión en que el líder Hassan Nasrallah cumplió su promesa de retaliar los ataques israelíes en Beirut con ataques en Tel Aviv.

A pesar de las capacidades robustas de defensa aérea de Israel, un misil solitario -incluso uno balístico- tenía muchas posibilidades de ser derribado.

La razón detrás del lanzamiento de un misil solitario es intrigante, dado el riesgo creciente de una guerra a gran escala entre Israel y Hezbolá, junto con sus respectivos aliados estadounidense e iraní. El disparo solitario a Tel Aviv podría interpretarse como tanto una advertencia como una orden de alto. Poseemos armas formidables y un aliado poderoso a nuestra disposición, efectivamente stating, no nos provoquen, dijo Hezbolá. Mientras que las defensas de Hezbolá remain far from completely dismantled -the group possesses a variety of medium and long-range missiles- el ataque del miércoles pareció servir como una clara advertencia del poderío intacto del grupo.

Este ataque representa un hito en la escalada calculada de Hezbolá mientras intenta contrarrestar una campaña intensa de Israel, presionando a Hezbolá para que cese su bombardment regular del territorio más septentrional de Israel.

Es importante recordar la secuencia de eventos que nos llevó a esto. Hezbolá decidió apoyar a los palestinos en Gaza después de los ataques del 7 de octubre de Hamas contra Israel. Hasta ahora, ha evitado una guerra a gran escala con Israel, limitando su participación principalmente a ataques diarios a lo largo de la frontera que han provocado represalias del ejército israelí.

Desde entonces, más de 60,000 israelíes han huido de sus hogares en la región norte, pero las bajas remain relatively low. Recíprocamente, el lado libanés de la frontera también ha experimentado evacuaciones debido a los ataques israelíes, como parte del fuego cruzado.

La situación se deterioró después de un ataque con cohetes en los Altos del Golán ocupados por Israel que dejó muertos a 12 niños druzos. Israel acusó a Hezbolá del ataque, que tuvo su origen en Líbano, pero Hezbolá niega rotundamente su responsabilidad.

Para las autoridades israelíes, sin embargo, la situación se había vuelto insostenible. El primer ministro Benjamin Netanyahu centró su atención en combatir a Hezbolá en Líbano, con sus aliados de extrema derecha abogando por una postura confrontacional.

Israel había librado una guerra en Gaza con los objetivos gemelos de debilitar a Hamas y recuperar a los rehenes que había tomado. El 16 de septiembre, Israel agregó un nuevo objetivo: asegurar el regreso seguro de los residentes de las comunidades a lo largo de su frontera con Líbano a sus hogares.

Al día siguiente, cientos de dispositivos de comunicación de milicianos de Hezbolá explotaron en todo Líbano. Al día siguiente, los walkie-talkies de Hezbolá también sufrieron similares destinos, lo que resultó en numerosos muertos y heridos. Israel no ha reclamado la responsabilidad de estos ataques, pero CNN ha aprendido que las explosiones fueron el resultado de una operación conjunta entre el Mossad y el ejército israelí.

Los ataques de Israel continuaron sin tregua. Al día siguiente, Israel lanzó un ataque aéreo contra un edificio de varios pisos en un suburbio de Beirut, donde se habían reunido miembros de la Fuerza Radwan, lo que resultó en la muerte de su líder, Ibrahim Aqil, y otros altos cargos. En la semana anterior, otro ataque aéreo acabó con la vida de Ibrahim Qubaisi, otro destacado miembro de Hezbolá que lideraba las unidades de misiles del grupo.

Hezbolá ha sufrido los mayores golpes hasta ahora a su infraestructura militar y ha expandido sutilmente sus objetivos bélicos. Afirma que el misil balístico lanzado el miércoles lo hizo en apoyo de los palestinos en Gaza y, fundamentalmente, en defensa de Líbano y su pueblo -un reconocimiento implícito de que ahora está activamente defendiendo su propio territorio.

Aunque ambas partes han evitado declararse la guerra, sus objetivos cada vez más elevados pueden hacer que la posibilidad de un alto el fuego resulte irrelevante.

Hezbolá insiste en que no se declarará un alto el fuego en Líbano hasta que se establezca uno en Gaza. El gobierno de Netanyahu, por su parte, insiste en que un alto el fuego en Gaza no es una opción -su giro hacia Líbano debilita aún más la posibilidad de que se alcance cualquier acuerdo.

Determinar el siguiente movimiento de ambas partes es difícil. Ninguna de las dos tiene margen para la retirada.

A medida que aumentan las llamadas internacionales a la desconexión, muchos residentes libaneses se han mudado preventivamente, temiendo el éxito de estos intentos. El ministro de Asuntos Exteriores de Líbano, Abdallah Bou Habib, afirmó que la ofensiva de Israel ha desplazado a hasta medio millón de personas. Las calles de Beirut se están vaciando a medida que las embajadas extranjeras instan a sus ciudadanos a abandonar el país, y muchos libaneses se mudan más al norte.

Después de años de crisis, el conflicto militar en aumento inflige un sufrimiento adicional a la población libanesa ya debilitada. El hecho de que ni Hezbolá ni las autoridades libanesas hayan declarado oficialmente esto como una guerra ofrece poco consuelo a quienes actualmente están sitiados y experimentan desplazamientos.

El ataque a Tel Aviv, a pesar de ser un acto solitario, demostró la capacidad de Hezbolá para alcanzar el corazón de Israel, lo que ha generado preocupaciones en el Oriente Medio y más allá sobre la posible escalada del conflicto. La situación en el Oriente Medio sigue siendo tensa, con Israel y Hezbolá manteniendo posiciones volátiles que podrían llevar a una mayor inestabilidad en la región.

