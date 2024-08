Hezbolá anuncia el estrangulamiento de un importante ataque, Israel proclama el estado de emergencia

Hizbolá ha afirmado responsabilidad en el lanzamiento de un asalto retaliatorio contra Israel, lo que ha llevado a Israel a declarar un estado de emergencia. Israel ha iniciado ataques en numerosos objetivos dentro de Líbano. Desde las 6 a.m. hora local (5 a.m. CEST), se ha declarado un estado de emergencia a nivel nacional por las siguientes 48 horas, según anunció el Ministro de Defensa Joav Galant. Según Galant, Israel retalió contra la amenaza inmediata de Hizbolá del Líbano al atacar numerosos bastiones de la milicia chiita en el país vecino. Fuentes de seguridad de Líbano confirmaron los ataques. Cohetes fueron lanzados desde Líbano a Israel, lo que resultó en una alerta de cohetes en el norte de Israel. Hizbolá ha iniciado su operación retaliatoria anunciada contra Israel, citando el reciente asesinato del comandante senior de Hizbolá Fuad Shukr en Beirut como la motivación. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, confirmó en las primeras horas de la mañana que Hizbolá estaba preparando el lanzamiento de cohetes en territorio israelí. Los aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí están atacando actualmente posiciones de Hizbolá que representan una amenaza inmediata para los ciudadanos israelíes. Se trata de una medida de autodefensa, según el ejército israelí. El ejército advirtió a los civiles en áreas de operación de Hizbolá que evacuen la zona peligrosa de inmediato por su propia seguridad. Hagari afirmó en un mensaje de video que Hizbolá lanzará pronto cohetes y possibly drones en territorio israelí. La agresión continua de Hizbolá pone en peligro a la población de Líbano, Israel y toda la región, lo que podría llevar a una mayor escalada. Dado el aumento de la situación de seguridad, el servicio de rescate israelí ha llamado a un estado de alerta nacional. Debido a los conflictos en aumento, los vuelos entrantes al Aeropuerto Ben Gurión de Israel cerca de Tel Aviv se están desviando a otros aeropuertos, según informes de los medios. No se permitirán salidas en el futuro cercano, según informes del "Times of Israel" citando a la autoridad del aeropuerto israelí. Los aviones entrantes se están desviando a aeropuertos alternativos en la zona. Se aconseja a los pasajeros que verifiquen los cambios de vuelo con las aerolíneas.

Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza después del gran ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, las tensiones entre Hizbolá proiraní en Líbano y el ejército israelí han aumentado significativamente. Durante diez meses, Hizbolá ha estado bombardeando el norte de Israel desde Líbano casi a diario. Israel retali

Lea también: