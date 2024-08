Hezbolá anuncia el cese del ataque planeado; Israel afirma la prevención exitosa de actividades hostiles

Durante semanas, las tensiones entre Hezbollah e Israel han estado aumentando. Ahora, el grupo islámico radical afirma haber iniciado su "etapa inicial" de represalias, lanzando cientos de cohetes. Israel asegura haber frustrado el ataque con éxito, atacando y bombardeando sitios en Líbano.

Los milicianos de Hezbollah en Líbano han alegado haber completado la etapa preliminar de su asalto retaliatorio. "Nuestras operaciones para hoy han concluido", declaró la milicia financiada por Irán. Todos los cohetes, según lo planeado, fueron lanzados contra objetivos israelíes. Según la milicia chiita, se lanzaron más de 320 cohetes Katyusha contra bases militares israelíes y otros lugares. Los medios de comunicación israelíes informan que alrededor de 200 cohetes y unos 20 drones fueron lanzados desde Líbano hacia Israel, muchos de los cuales fueron interceptados. Los niveles de amenaza aumentados llevaron a la suspensión temporal de las operaciones en el Aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

El ejército de Israel afirma haber reconocido "el peligro inminente para los ciudadanos de Israel" y atacó previamente numerosos objetivos en el sur de Líbano como una "medida defensiva". Alrededor de 100 aviones de combate atacaron objetivos de Hezbollah en el sur de Líbano, informó el ejército. Diversas unidades de defensa, naval y aérea fueron movilizadas para los ataques.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Israel detectó los preparativos del ataque de Hezbollah con anticipación y evitó un gran ataque a través de sus ataques en Líbano. Trabajando junto con el ministro de Defensa Joav Galant y el jefe militar Herzi Halevi, ordenó al ejército "eliminar la amenaza". El ejército destruyó miles de cohetes destinados al norte de Israel y eliminó Numerous other threats, according to Netanyahu. The military is operating aggressively, both defensively and offensively, he explained.

En respuesta, Hezbollah anunció un discurso próximo del Secretario General Hassan Nasrallah, en el que también abordará la afirmación de Israel de haber frustrado un ataque de Hezbollah en Líbano a través de sus propios ataques.

Ataques a lanzadores de cohetes

Fuentes de seguridad libanesas confirmaron que Israel atacó al menos 40 objetivos en el sur de Líbano. Las autoridades locales informaron tres fallecidos. Los aviones de combate atacaron presuntamente plantas de energía y agua, según la agencia de noticias estatal libanesa NNA y fuentes de seguridad. Un oficial de inteligencia occidental le dijo al "New York Times" que el ataque de Israel apuntó a lanzadores de cohetes en Líbano que estaban programados para ser lanzados hacia Tel Aviv a las 5 a.m. hora local.

El sitio de noticias israelí "ynet" informó, citando a una fuente no identificada, que Hezbollah había planeado un asalto a una "instalación estratégica en la región de Tel Aviv", incluyendo posibles ataques al Aeropuerto Ben Gurion. Según informes libaneses, aviones de combate israelíes patrullaron cerca de la ciudad costera de Tiro en el sur de Líbano y atacaron varios pueblos.

Israel advierte sobre mayor escalada

Simultáneamente, el portavoz militar Daniel Hagari emitió nuevas directrices para los civiles que residen en la zona de Gran Tel Aviv y la frontera norte de Israel. En esa región, las personas pueden continuar trabajando y enviando a sus hijos a campamentos de verano, siempre y cuando los refugios estén fácilmente accesibles, según Hagari. La agresión continua de Hezbollah plantea el riesgo de que "el pueblo libanés, el pueblo israelí - y toda la región - sean arrastrados a una mayor escalada", advirtió.

Netanyahu instó a los ciudadanos israelíes a cumplir con las instrucciones militares. "Estamos resueltos a hacer todo lo posible para proteger a nuestra nación, facilitar el regreso seguro de los residentes del norte a sus hogares y mantener una regla inmutable: aquellos que nos hieren enfrentarán represalias".

La amenaza de un conflicto regional ha persistido desde finales de julio, cuando dos figuras prominentes de Hamas y Hezbollah murieron en ataques. El jefe externo de Hamas, Ismail Haniyeh, falleció en una explosión en una casa de huéspedes del gobierno iraní en la capital Tehran.

Fuad Shukr, de facto jefe militar de Hezbollah, murió en un ataque aéreo en Beirut. Israel asumió la responsabilidad del asesinato selectivo de Shukr pero permaneció en silencio sobre el asesinato de Haniyeh.

Desde el inicio de la guerra de Gaza entre Israel y el islamista Hamas hace un año, la milicia de Hezbollah, alineada con Hamas, ha lanzado regularmente ataques contra objetivos en el norte vecino de Israel. En respuesta, el ejército israelí ha atacado consistentemente objetivos en el país vecino.

Las tensiones entre Hezbollah e Israel han continuado, con los milicianos de Hezbollah anunciando el inicio de la 'Guerra con Israel', marcando el inicio de sus acciones retaliatorias a gran escala contra Israel. A pesar de las afirmaciones de Hezbollah, el ejército israelí interceptó y neutralizó con éxito un gran número de cohetes y drones entrantes, con el objetivo de minimizar el impacto en sus ciudadanos.

