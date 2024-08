- Heuer todavía necesita hablar de la reforma escolar

El líder del grupo parlamentario de la CDU, Guido Heuer, no se apartará del principio de "piernas cortas, caminos cortos" en una posible reforma escolar en Sajonia-Anhalt. "Las distancias deben seguir siendo limitadas", dijo Heuer después de una reunión con su fracción. Esto es especialmente importante para las áreas rurales como la Altmark, Mansfeld-Sur del Harz o la región del Harz. Heuer anunció que la ley no saldrá del parlamento estatal en su forma actual.

El punto más controvertido es el número mínimo de estudiantes. Un proyecto del Ministerio de Educación propone aumentar este número a 25 para las primeras clases de la escuela primaria y las clases de la escuela secundaria. Para las escuelas primarias y secundarias fuera de los centros urbanos y superiores, el número mínimo de estudiantes debería ser de 20. Esto se debe a garantizar la sostenibilidad del sistema escolar a la luz del desarrollo demográfico en Sajonia-Anhalt.

Una unión escolar puede tener varios lugares

El Ministerio de Educación señala que los grupos de interés se están escuchando actualmente sobre este tema. Después de que el gabinete lo haya vuelto a tratar, el proyecto irá al parlamento. También habrá excepciones, se dijo.

Una escuela whose existence is no longer assured according to the school development planning can merge with a larger school. Such a school union consists of a main location and up to three satellite locations. When such a reform could come into effect is still open.

La oposición en el parlamento estatal aún teme un debilitamiento de las áreas rurales. Many schools would be threatened with closure under such a reform, se dijo recientemente. Heuer también tiene necesidades de discusión adicionales. "That doesn't mean these numbers will remain in the law as they are", dijo. "Still want to discuss this comprehensively. There will be a proposal from our education working group in collaboration with the Ministry of Education in the near future."

