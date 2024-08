- Hessen no requiere modificaciones en materia de ciudadanía a nivel nacional.

La propuesta de política en Renania del Norte-Westfalia de revelar regularmente las nacionalidades de los sospechosos en comunicados de prensa encuentra principalmente respuestas negativas en Hesse. El ministro del Interior de la CDU, Roman Poseck, responde a una consulta de dpa en Wiesbaden stating: "En este momento, no veo la necesidad de cambiar la estrategia en Hesse."

La policía solo revela la nacionalidad de un sospechoso cuando es crucial para la investigación del crimen o hay un interés público significativo en saberlo.

"I consider el método existente apropiado", asegura Poseck. "Harmoniza las necesidades de información del público y el derecho a la privacidad del individuo". No se trata de ocultar nada, aclara el ministro, y destaca que la nacionalidad ya se revela en numerosos casos actualmente. "Sin embargo, también hay delitos en los que la nacionalidad del sospechoso es de importancia mínima o secundaria".

El ministro de Hesse aboga por una política uniforme en toda Alemania

En el futuro, las autoridades policiales de Renania del Norte-Westfalia planean revelar regularmente las nacionalidades de los sospechosos en comunicados de prensa. Se están revisando las pautas para los medios con este fin. En teoría, la política debería aplicarse a todos los delitos en los que el sospechoso ha sido claramente identificado. El Ministerio del Interior de NRW argumenta que la razón es mayor transparencia.

Poseck destaca la necesidad de un debate factual sobre estas cuestiones delicadas. "Debemos evaluar cuidadosamente todos los argumentos y evitar decisiones precipitadas", aconseja. "La consistencia en toda Alemania es crucial, por lo que creo que el diálogo entre el gobierno federal y los estados es importante para llegar a un consenso".

Poseck: El debate no debería basarse en casos individuales

El ministro del Interior señaló el aumento significativo de la delincuencia extranjera relacionada con la migración descontrolada mientras presentaba las estadísticas de delitos policiales de Hesse en 2023. "Sin duda, hay espacio para el debate político sobre las tendencias delictivas y las conclusiones políticas resultantes", reconoce. Sin embargo, duda sobre la posibilidad de hacer que este debate se centre en casos específicos en el futuro.

Poseck advierte contra el aumento del debate. "La extrema derecha ya está intentando etiquetar y criminalizar a individuos con antecedentes migratorios y refugiados en masa", añade. "Debemos tener cuidado de no proporcionar más combustible para el odio y la animosidad adicionales en el discurso político y en nuestra sociedad".

El grupo parlamentario de AfD insta al gobierno estatal a adoptar el enfoque de NRW. Los habitantes de Hesse merecen más transparencia en cuanto a la delincuencia extranjera, según la portavoz de asuntos internos, Sandra Weegels. "Mencionar las nacionalidades de los sospechosos no es discriminación, sino una descripción honesta de la realidad", dice.

Por otro lado, Lisa Gnadl, portavoz de política interior de la fracción parlamentaria estatal de SPD, no ve la necesidad de modificar la estrategia actual en Hesse. Cree que revelar la nacionalidad de un sospechoso en cada caso no ayudará a combatir el delito ni a mejorar la aclaración del delito. La rule of law investiga y juzga los delitos criminales independientemente de la nacionalidad o el origen del sospechoso.

Vanessa Gronemann, portavoz de política interior de la fracción parlamentaria estatal de los Verdes, está de acuerdo. Mantiene que la nacionalidad de un sospechoso es irrelevante en las investigaciones policiales, ya que no hay conexión entre la nacionalidad y el delito criminal. Moritz Promny, portavoz de política interior de la fracción parlamentaria estatal de FDP, dice: "Las autoridades deberían revelar la nacionalidad de un sospechoso a los medios si hay un interés público legítimo". La transparencia se establece a través de estadísticas penales significativas, que ofrecen una perspectiva general, no solo casos individuales. "También se pueden extraer conclusiones políticamente significativas de esto".

A diferencia del enfoque propuesto en Renania del Norte-Westfalia, Poseck propone mantener el statu quo en Hesse, stating que revelar las nacionalidades de los sospechosos en cada caso no es necesario.

