Hershey está transformando sus dulces en bebidas energéticas y suplementos de proteínas.

Como el uso de medicamentos para perder peso, como Ozempic y Wegovy, se vuelve cada vez más común, la chocolatería de 130 años de antigüedad, Hershey's Company (HSY), está adaptándose al sumergirse en el sector de la salud y el bienestar. Están presentando polvos de proteínas y bebidas energéticas en sabores populares de dulces, como chocolate con leche y Reese's de maní y chocolate.

Hershey's se ha unido a C4 Energy, una marca de suplementos ampliamente reconocida que ha experimentado un aumento en la popularidad a medida que las personas se han enfocado en fortalecer sus músculos y hacer más ejercicio debido a la pandemia. Pronto, el famoso chocolate con leche y Reese's de maní y chocolate de Hershey's estarán disponibles como polvos de proteínas, y los caramelos Jolly Rancher se transformarán en bebidas energéticas burbujeantes.

Doss Cunningham, CEO de Nutrabolt (la empresa matriz de C4), expresó su emoción por la colaboración, stating, "Es fantástico tener acceso a estas marcas que tienen una rica historia y tienen un gran valor sentimental". Esta asociación también abre nuevas oportunidades para C4.

C4, la cuarta marca de bebidas energéticas más vendida en Estados Unidos, busca destacarse en el mercado de $21 mil millones, dominado por marcas emergentes como Celsius y Ghost, así como por marcas establecidas como Red Bull y Monster. Las bebidas energéticas, que suelen ser compradas por millennials y clientes de la generación Z, tienen una "fuerte afinidad" con los productos de Hershey's, según Cunningham.

Las nuevas bebidas energéticas en lata con sabores de Jolly Rancher, incluyendo frambuesa azul, manzana verde y sandía, estarán disponibles esta semana en principales minoristas de EE. UU., como Kroger, Amazon y Walmart. Un paquete de 12 costo $27.99.

En octubre, el polvo de proteínas de suero de leche en sabores de chocolate con leche y Reese's de maní y chocolate de Hershey's llegará a los estantes, con precios que comienzan en $29.99 para el tamaño más pequeño. También se lanzará un polvo pre-entrenamiento inspirado en el chicle Bubble Yum.

C4 ha tenido éxito anteriormente con sabores de Skittles, Starburst y Popsicle para sus otras bebidas energéticas.

"This partnership allows us to attract new consumers who may be new to the sports nutrition field or the energy drink category and discover C4 through their beloved brands," Cunningham explained.

Colaborar con expertos en sabor de la industria alimentaria se está convirtiendo en una tendencia entre las empresas de nutrición, como explicó Andrea Hernández, fundadora de Snaxshot, una plataforma de insights de alimentos y bebidas a CNN. "Es una excelente estrategia para animar a los consumidores a probar nuevos productos con sabores que les son familiares, considerando que muchos polvos tienen un sabor extraño y desagradable", agregó.

Incursionar en la nutrición puede ayudar a compensar las ventas disminuidas en la división de dulces de Hershey's, que informó una disminución del 17% en sus ingresos en su último informe de ganancias. Para adaptarse, Hershey compró One Brands, que fabrica barras de nutrición de bajo azúcar y alto contenido de proteínas, por $400 millones en 2019. Sus competidores, como Mars, que adquirió el gigante de snacks Kellanova para expandirse más allá de los dulces, también están ajustando.

Ya sea que se trate de incursionar en la nutrición o de realizar adquisiciones significativas, las empresas de dulces están explorando formas creativas de mantenerse relevantes, como el enfoque de Hershey's, que "puede dar a Hershey's una imagen más saludable", concluyó Hernández.

La compañía Hershey's está ampliando su negocio en el sector de la salud y el bienestar para adaptarse a la creciente tendencia de las personas que se enfocan en el fitness y la salud. Con la colaboración con C4 Energy, Hershey's busca ingresar al mercado de bebidas energéticas de $21 mil millones, aprovechando la fuerte afinidad de las bebidas energéticas con sus productos.

