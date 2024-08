Herrmann está desmontando el cuchillo de Fazer.

El número de ataques con cuchillos en Alemania está aumentando. Por lo tanto, la Ministra del Interior Faeser quiere endurecer las leyes de armas de fuego para que solo se permitan cuchillos más pequeños en público. Sin embargo, el Ministro del Interior de Baviera, Herrmann, duda de que esta medida pueda resolver el problema.

El Ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, critica los planes de prohibición de cuchillos de la Ministra del Interior federal, Nancy Faeser, como "política simbólica". El aumento de los delitos relacionados con cuchillos en los últimos años es preocupante. Pero llevar cuchillos ya está muy restringido: "Que más prohibiciones de cuchillos puedan resolver el problema de la delincuencia con cuchillos debe ser duda", dijo Herrmann al "Múnich Mercurio". Por ejemplo, el asesinato de un policía en la plaza del mercado de Mannheim se cometió "con un cuchillo whose possession was already banned by current law," dijo el político de la CSU.

Además, es cuestionable "cómo se puede controlar esto en la práctica, especialmente en lugares muy concurridos. Sin control consistente, más prohibiciones sólo proporcionarían una falsa sensación de seguridad", dijo Herrmann. El argumento de la disuasión a través del castigo también convence poco: "Because a potential attacker would probably not care if he commits another crime in addition to the capital offense punishable by up to life imprisonment." Herrmann propone dar más poderes de control a la policía y centrarse más en los delincuentes reincidentes e intensivos.

Faeser había anunciado reglas más estrictas ante los recientemente aumentados números de ataques con cuchillos en el "Bild am Sonntag". En público, los cuchillos solo pueden llevarse con una longitud de hoja de hasta seis centímetros en lugar de los doce centímetros anteriores. Solo se aplicarán excepciones a los cuchillos de casa "en contenedores cerrados después de la compra", explicó el político de la SPD. Se creará una prohibición general de navajas automáticas. Los cambios correspondientes en las leyes de armas se presentarán pronto, dijo Faeser. También instó a los municipios a crear más zonas libres de armas y cuchillos.

Tales endurecimientos habían sido exigidos anteriormente por los estados. El año pasado se informaron 8951 casos de lesiones peligrosas y graves, en los que se utilizaron cuchillos, ya sea para herir a alguien o para amenazar - un aumento del 5,6 por ciento respecto al año anterior.

