- Herrmann busca una orden usando tecnología de reconocimiento facial biométrico.

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann (CSU), desea ampliar el uso de la inteligencia artificial para el reconocimiento facial en áreas públicas. Actualmente, esta práctica está fuertemente regulada por la ley. "La policía necesita desesperadamente más formas de utilizar el reconocimiento facial biométrico en investigaciones criminales", mencionó Herrmann.

Previamente, el "Múnich Mercury" y la Radiodifusión de Baviera dieron a conocer este plan. El objetivo es utilizar cámaras de vigilancia en espacios públicos, como estaciones de tren, y analizar las grabaciones con IA para identificar posibles delincuentes.

Herrmann declaró que el reconocimiento facial tiene un gran potencial para la aplicación de la ley, según el análisis de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baviera. En la actualidad, la aplicación de la tecnología de reconocimiento facial especializada solo es práctica cuando se comparan imágenes de sospechosos no identificados con la lista nacional de buscados.

"El año pasado, nuestra Oficina de Policía Criminal del Estado trató más de 4.600 casos que involucraban software de reconocimiento facial durante las investigaciones criminales. En aproximadamente 1.200 casos, se encontraron coincidencias con individuos ya conocidos por la policía, lo que proporcionó pistas valiosas adicionales para las investigaciones", agregó Herrmann.

La oposición expresó sus preocupaciones sobre esta iniciativa. El portavoz de política interior del SPD, Horst Arnold, comentó: "El ministro Herrmann está tratando de desviar la atención del actual fracaso crítico de la policía de Baviera en la búsqueda de cuatro fugitivos de una institución psiquiátrica en Straubing". Los delincuentes siguen sueltos.

Arnold también destacó que establecer una base legal para implementar el reconocimiento facial en tiempo real es increíblemente difícil debido al impacto significativo en los derechos fundamentales de todos.

La portavoz del grupo parlamentario de los Verdes, Katharina Schulze, dijo: "En Baviera, queremos que todas las personas vivan libremente y con seguridad. Para lograr esto, debemos permitir que nuestras autoridades de seguridad utilicen nuevas y ventajosas tecnologías. Sin embargo, tengo reservas sobre la invasión de la privacidad de las personas. Por lo tanto, debemos seguir buscando el equilibrio correcto entre la seguridad y la protección de la privacidad personal. En mi opinión, la demanda del ministro Herrmann no garantiza este equilibrio".

Herrmann criticó un proyecto de ley propuesto por el Ministerio Federal del Interior para la coincidencia biométrica de imágenes de buscados con fotos públicas, stating that it completely disregards real-time facial recognition in public spaces. "La protección de datos excesiva no debe proteger a los criminales de la persecución", argumentó Herrmann. En opinión de Herrmann, esta utilización sería legalmente permisible de acuerdo con las directivas de la UE.

