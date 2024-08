- Herida de bala en el dormitorio.

Un individuo desconocido es sospechoso de haber disparado una pistola de aire comprimido a través de la ventana abierta de un dormitorio en Schechingen (Ostalbkreis). El residente de 33 años fue despertado de su cama el jueves por la noche cuando escuchó un disparo, según un portavoz policial.

El hombre miró afuera y descubrió que su pantalla de ventana tenía un pequeño agujero y la pared opuesta estaba dañada. Un trozo de metal estaba incrustado en la pared. Podría ser un trozo de lo que se conoce como una bala Diabolo - un tipo de munición en forma de cono para pistolas de aire comprimido.

El dormitorio está ubicado en la primera planta de la casa, según el portavoz. La dirección desde donde se disparó initially was completely unclear. The police asked the public for tips - and also wants to find out if there were similar incidents that night.

El incidente occurred in the residential area of Schechingen, specifically in the eastern district of Ostalbkreis. The police are interested in any information related to similar incidents that occurred in the eastern district on that night.

Lea también: