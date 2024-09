Helicópteros involucrados en la operación de rescate de numerosas personas atrapadas en un techo de hospital en medio de las inundaciones de Tennessee causadas por el huracán Helene.

Mayoría de las personas varadas en el Hospital del Condado de Unicoi en Erwin, Tennessee, han sido evacuadas en helicópteros, según Michael Baker, representante de la ciudad de Erwin. Sin embargo, aún hay algunas personas en la azotea esperando ser rescatadas, informó Baker a CNN a media tarde del viernes.

"Hemos tenido un flujo constante de helicópteros evacuándolos y trasladándolos a lugares seguros dentro de la ciudad", explicó Baker.

Ballad Health, a cargo de Unicoi, fue alertado sobre la necesidad de evacuar el hospital alrededor de las 9:30 a.m. hora local del viernes, según el comunicado de la organización de atención médica en X. Sin embargo, debido a las inundaciones y los vientos fuertes causados por la mortal tormenta, las ambulancias y los helicópteros no pudieron acceder al edificio de manera segura.

Erwin se encuentra a unos 100 millas al este de Knoxville, en las montañas Apalaches del sur, casi en la frontera de Tennessee con Carolina del Norte.

Un total de 54 personas fueron trasladadas a la azotea, y otras 7 fueron posicionadas en botes de rescate, según informó Ballad Health. Incluyendo 11 pacientes, se compartió el recuento total en un comunicado oficial.

El Hospital del Condado de Unicoi aparentemente ha sido sumergido por agua extremadamente peligrosa y que avanza rápidamente, según el comunicado en X. Debido a la rapidez con que el agua estaba subiendo alrededor y dentro del hospital, los botes de rescate también fueron incapaces de evacuar a las personas de manera segura.

Ballad Health informó que la Agencia de Gestión de Emergencias de Tennessee y la Guardia Nacional están participando activamente en una operación de rescate peligrosa.

Baker había mencionado anteriormente que varios helicópteros estaban tratando de evacuar a pacientes y personal del hospital desde la azotea.

"Hay un helicóptero en la azotea del hospital y otro cercano para comenzar a rotar las operaciones para extraer a todos, pero esto es un esfuerzo conjunto", informó Baker a CNN.

"El agua subió tan rápido que prácticamente miré al propietario y dije: 'Tenemos que salir de este lugar'", explicó Baker. "Esto es una situación grave... No he recibido informes de ninguna víctima, pero no me sorprendería si esto fuera una situación de vida o muerte".

El Hospital del Condado de Unicoi funciona como una organización sin fines de lucro con capacidad para 10 camas, según su sitio web oficial.

Al menos 25 muertes han sido registradas durante la tormenta, que ha provocado inundaciones repentinas en todo el sureste después de golpear Florida como un huracán de categoría 4. Ahora degradado a depresión tropical, la tormenta ha dejado a numerosos clientes sin electricidad, ha destruido casas y ha iniciado el cierre de carreteras.

Hasta media tarde del viernes, alrededor de 1.1 millones de personas están bajo al menos dieciséis emergencias de inundaciones repentinas diferentes, el nivel más alto de alerta de inundaciones repentinas emitido por el Servicio Nacional de Meteorología, diseñado para inundaciones catastróficas que representan un grave riesgo para la vida humana.

