Helene Fischer revela una noticia inesperada.

"¡Salta, salta, salta! ¡Siempre lo hago...!" ¡Prepárate para saltar al ritmo del "Fliegerlied" con Helene Fischer muy pronto! Pero el último proyecto de la amada reina del Schlager, que Recently announced, is aimed at a younger, potentially entirely new audience: Fischer will release a children's album on November 1st.

The 40-year-old singer shared this news, among other things, in a clip on her Instagram page. "Tomé el tiempo para grabar un álbum de canciones infantiles, ya que ha sido un gran deseo mío durante muchos años", explica en el video.

Sus canciones no son solo para divertirse y jugar, sino que también pueden enseñarte algo. Está "completamente emocionada" de que "la primera parte, el primer álbum, ya está listo".

Pero este no será el único álbum. Hay más música y productos infantiles en camino, como recopilaciones de canciones de cuna, canciones de aprendizaje y movimiento, o un "libro de sonidos". "Haces clic en algo y hace sonidos", explica Fischer el concepto. "Esto es solo el comienzo de muchas cosas más fantásticas por venir", dice emocionada, agregando que también aparecerá como una versión más joven y en 3D de sí misma en videos animados, sumergiéndose en un mundo mágico con amigos y animales.

"Un álbum para niños, de niños"

Aunque es un álbum para niños, "es inconfundiblemente un álbum de Helene Fischer", asegura la cantante. Su "sonido distintivo" sigue presente en estas canciones. "Es un álbum para niños, de niños. Te sentirás como un niño otra vez. ¡Eso es increíble!", resume Fischer, prometiendo al mismo tiempo no olvidar a sus fans adultos. Tiene previsto volver a los escenarios con sus éxitos clásicos tan pronto como su gira por estadios en 2026.

Fischer ha tenido muchas oportunidades de convertirse en una experta en canciones infantiles en los últimos años. Se refiere al hecho de que ella misma se convirtió en madre de una hija hace tres años. Su esposo y padre de su hija es el acróbata Thomas Seitel, con quien ha estado casada durante tres años.

El álbum infantil upcoming de Helene Fischer, lleno de canciones educativas, seguro que proporcionará entretenimiento divertido para los niños. Este nuevo proyecto, aunque dirigido a un público más joven, mantiene el estilo musical único y distintivo de Fischer, lo que lo convierte en un "álbum para niños, de niños".

Lea también: