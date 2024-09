Heino desea una figura al estilo alemán, como Trump.

Hace un tiempo, Heino expresó su desinterés en la política. Sin embargo, ahora comparte ciertas opiniones sobre quién le gustaría ver en la posición de liderazgo de Alemania. Según informó "Bild", Heino parece admirar la assertividad y la falta de preocupación por la crítica del ex presidente de EE. UU. Donald Trump. "Alemania necesita a un Donald Trump que traiga cambios sin preocuparse por los críticos", citó el periódico a Heino. "Alguien que pueda expresarse con fuerza y, sin embargo, permanezca firme, con el bienestar de la nación en mente".

Los artículos sugieren que Trump está buscando un segundo mandato como candidato republicano en las elecciones presidenciales de EE. UU. del 5 de noviembre. Heino reportedly believes that there are many who share his views but are reluctant to express them due to fear of social ridicule. "I'm 85 and unperturbed by such criticism. I wouldn't want our fantastic country to sink."

En referencia al debate actual sobre la inmigración, Heino expresó su postura, según informó "Bild", de que el aumento del miedo al crimen en las calles alemanas justifica medidas más estrictas contra los migrantes delincuentes. "Es hora de tomar medidas decididas contra los migrantes delincuentes", dijo Heino. "Para mí, eso significa deportaciones masivas. Cualquiera que cause problemas en nuestro país debería marcharse."

A lo largo de su carrera, Heino ha estado envuelto en controversias, como la de grabar los tres versos del himno nacional alemán a pedido del entonces ministro presidente de Baden-Württemberg, Hans Filbinger, de la CDU, en la década de 1970. Heino se defendió diciendo que era con fines educativos. También hubo críticas por presentarse en Sudáfrica durante la era del apartheid en la década de 1980, cuando había un embargo de la ONU.

En 2021, Heino atrajo controversia cuando su "noche de canciones alemanas" fue criticada como 'domesticada' en su ciudad natal de Düsseldorf. Después de una discusión con el alcalde, Heino obtuvo el permiso para continuar con su promoción de conciertos según lo planeado.

Durante una entrevista en 2019 con la revista de noticias austriaca "Profil", Heino admitió no considerarse una persona política. Sin embargo, expresó su oposición al racismo y al AfD, stating that such right-wing leaders had no place in society.

