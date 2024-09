Heidi Klum ya está mostrando su entusiasmo por Halloween.

¿Qué atuendo lucirá Heidi Klum en su famosísima fiesta de Halloween de este año? Parece que está completamente comprometida con las celebraciones, ya que ha compartido un avance de su atuendo espeluznante con sus fieles seguidores.

En el pasado, se ha disfrazado como Jessica Rabbit, un alien terrorífico, la esposa de Shrek Fiona, un gusano y el año pasado, un vibrante pavo real. Cada año, Klum se esfuerza por superar sus anteriores disfraces en su famosa fiesta de Halloween en Los Ángeles. Sus preparativos para este evento anual pueden llevar varias semanas, y en el día mismo, a menudo dedica numerosas horas a su maquillaje. Sus conjuntos de Halloween han adquirido una fiel seguimiento, con fans ansiosos por ver su transformación cada año.

Para aumentar la emoción, Klum publica imágenes de sus sesiones de práctica de disfraces en Instagram, una tradición que siempre causa asombro y debate entre sus seguidores.

Este año no es una excepción. Hace unos días, la mujer de 51 años compartió una foto de una gran y siniestra máscara de ojo con la leyenda "Un adelanto de lo que viene el 31 de octubre... ¿alguna idea?". Aunque sus fans pueden haber estado intrigados, la publicación no aclaró mucho sobre la naturaleza de su disfraz.

Recientemente, Klum ha avivado aún más las especulaciones al publicar un clip de una sustancia blanca y viscosa que parece un capullo. "El Halloween de Heidi Klum está en marcha", escribió, acompañada de tres emojis de fantasmas. Desafortunadamente, Klum ha desactivado la función de comentarios en sus publicaciones de Instagram desde hace años, por lo que sólo podemos adivinar las discusiones que se están llevando a cabo entre sus seguidores.

¿Qué optará Tom Kaulitz?

El esposo de Klum, Tom Kaulitz, es igual de importante en las celebraciones, ya que debe usar un disfraz a juego cada año. Kaulitz, el guitarrista de Tokio Hotel, ha compartido este destino con sus predecesores Ric Pipino y Seal. En los últimos años, ha sido el pescador de Klum's gusano gigante, Shrek de su Fiona, y el astronauta de su alien sanguinario.

El año pasado, Klum lo vistió con un huevo de verdad, imitando su disfraz de pavo real. Kaulitz disfrutó de su atuendo de huevo, como mencionó en el podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood": "Quiero un disfraz que sea único. No sólo algo que se supone que es guay, escalofriante o lo que sea. Pero también absurdo. Un huevo es tan absurdo que pensé: eso es perfecto". perhaps this year, Kaulitz will have more flexibility in his costume choices.

La expectación por el disfraz de Halloween de Heidi Klum de este año es palpable, con los fans especulando basándose en sus publicaciones crípticas en las redes sociales. Sus disfraces anteriores, como Jessica Rabbit y la esposa de Shrek Fiona, han demostrado su compromiso con los disfraces fashion

