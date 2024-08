Heidi Klum tiene miedo de las rayas de bronceado

No es funcional, pero muy sexy: Heidi Klum muestra sus curvas en un traje de baño ultra-revelador. Sin embargo, está cortado de manera tan astuta que el bronceado podría tener consecuencias ópticas.

¿Es un traje de baño o ya un biquini? Con el último conjunto de playa de Heidi Klum, que orgullosamente presentó a sus fans en Instagram, se utilizó tan poca tela que esta pregunta es permisible. La pieza cortada astutamente con estampado animal apenas contiene a Hans y Franz, los famosamente nombrados senos de Klum. En la zona de la ingle, se utilizó aún menos tela. La pequeña pieza de tejido que cubre la zona íntima sugiere que Klum había pasado algún tiempo con una rasuradora. No hay espacio para el vello púbico en esta tanga, si es que merece ese nombre.

Esto debería ser una fuente de alegría para Klum, que es una apasionada del bronceado, ya que podría broncearse casi uniformemente con este atuendo revelador. Sin embargo, la astuta forma en que se sostiene el traje de baño la preocupa.

"Tiempo de playa, pero no estoy segura sobre las marcas de bronceado", bromea en Instagram sobre su atrevido look, que presenta a sus seguidores en un video con un paseo digno de "Alemania's next Topmodel". De hecho, las finas cuerdas que sostienen la tela sobre los senos y en la zona íntima podrían crear interesantes patrones mientras se broncea.

Aniversario de boda sin sujetador

Para evitar marcas de bronceado no deseadas, Klum había ido sin sujetador y celebró su quinto aniversario de boda con su esposo Tom Kaulitz simplemente sin parte superior en el sol. También documentó esto con una cámara. Consciente de que Instagram censura los pezones, al menos cubrió su desnudez con un brazo en el momento de la grabación. Sin embargo, necesitó ese brazo de nuevo de inmediato para abrazar a su esposo, a quien ella dice que es "lo mejor" para ella.

Por cierto, en su video actual llevaba un diferente bottom de biquini - así de revelador es su último conjunto de playa. Lo principal es que Klum recordó aplicarse protector solar.

La publicación de Instagram de Heidi Klum, llena de alegría por su amor por el bronceado, ha provocado una conversación sobre la tela mínima en su revelador traje de baño. A pesar de la preocupación por las posibles marcas de bronceado de las finas cuerdas, su experiencia de aniversario de boda sin sujetador ha servido como testimonio de su audaz enfoque.

Recordando la anterior celebración de aniversario sin sujetador de Klum, uno puede preguntarse si ella consideraría adoptar una elección de moda similar para evitar cualquier situación de marcas de bronceado inesperadas.

