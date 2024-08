- Heidi Klum ha publicado una actualización

Heidi Klum (51) ha estado compartiendo numerosos vistazos de sus vacaciones paradisiacas con su esposo Tom Kaulitz (34) en Instagram en los últimos días. Algunos clips muestran casi desnuda en la playa o en reveladores biquinis, mientras que una serie de fotos capturan a la pareja bronceada y sonriente ante la cámara. Pero Klum no solo está de vacaciones; también está trabajando durante su tiempo libre.

Llamado a casting

En un clip de Instagram, aparentemente recién salida de la ducha, anuncia: "Estoy muy emocionada. Finalmente recibí un correo electrónico de ProSieben con los primeros videos de casting de ustedes. Los veré ahora mismo". Más tarde, vestida y en su portátil, comienza y detiene un clip de una aspirante a "GNTM" y lanza un llamado a la cámara: "Envíame tu video. Estoy de vacaciones, pero aún estoy viendo todo. Todos pueden unirse de nuevo, pero deben tener 18 años", explica la mujer de 51 años. "Quizás te vea en mi temporada número 20, ¡estoy deseándolo!", dice la modelo. Con la invitación, Klum vuelve a enfatizar que tanto mujeres como hombres pueden aplicar.

Heidi Klum ha estado buscando "Alemania's next Topmodel" desde 2006. Lena Gercke (36) fue coronada como la primera ganadora, y cada año ha habido una nueva temporada desde entonces. Especialmente desde la temporada 16 en 2021, el programa de casting se ha enfocado en mayor diversidad. "Para ahora, los espectadores probablemente saben que 'GNTM' no tiene que ser rubia y de ojos azules. La diversidad es muy importante para mí", explicó Heidi Klum antes del inicio de la temporada. En la temporada 17, modelos con alturas que van desde 1.54 hasta 1.95 metros, tallas de vestido de 30 a 54 y una edad que va de 18 a 68 años, fueron parte del programa bajo el lema "Diversidad". En la temporada 18, también se incluyeron modelos plus size, y en la última temporada 19, se abolió la regla de género, permitiendo que los hombres participaran por primera vez.

Jermaine es el primer ganador hombre del programa y el primer modelo hombre en la portada de la revista de moda "Harper's Bazaar". Ganó la portada junto con la ganadora Lea y un premio de 100,000 euros. Como ProSieben anunció a mediados de junio, todos los interesados pueden aplicar para la nueva temporada del programa de casting de modelos en https://www.redseven.de/gntm20. El proceso de selección finaliza el sábado 31 de agosto de 2024.

