- Heidi Klum dice que no es "un gran problema"

Heidi Klum (51) pasó las últimas semanas en la isla caribeña de ensueño de St. Barth con su esposo Tom Kaulitz (34). Regularmente compartió instantáneas con sus fans, incluidas numerosas fotos y clips en diminutos biquinis o incluso completamente sin sujetador. En una entrevista con "Fox News Digital" antes de un espectáculo en vivo del programa de talentos de EE. UU. "America's Got Talent", dijo: "Como estadounidense, también soy muy europea. Crecí con mucha desnudez en la playa, así que para mí no es un gran problema".

Además, enfatizó: "No es como si estuviera haciendo algo inapropiado. Siempre voy a la playa cuando no hay muchas personas. Siento que no ofendo los sentimientos de nadie". También mencionó estar en una isla francesa donde "la mayoría de las mujeres están sin sujetador, así que es una cosa completamente normal".

En una nueva entrevista con "Style Watch", la revista de moda de la revista semanal de EE. UU. "People", Klum enfatizó en septiembre de 2023 que se siente muy cómoda con su cuerpo. "Me siento muy cómoda estando desnuda". Su lugar favorito para estar sin sujetador es en su jardín. "Simplemente no me gustan las marcas de bronceado porque uso tantos diferentes outfits. No quiero ver marcas de tirantes. Es muy estratégico".

En una entrevista con el periódico británico "Daily Mail" en el evento de "America's Got Talent", Klum también explicó que sus vacaciones sin sujetador a veces han sido malinterpretadas: "He estado definitivamente en América y en resorts donde me he quitado el sujetador - eso fue hace muchos, muchos años - y la gente se ha acercado a mí y ha dicho: 'Señora, algunas de las personas aquí están quejándose, ¿podría ponerse el sujetador otra vez?' Y dije: 'No hay nadie aquí. ¿Quién se queja?' Supongo que alguien debe haber estado mirando por la ventana". Pero, por supuesto, se pone el sujetador si se le pide.

La pareja también pasó su quinto aniversario de boda a principios de agosto en el paraíso, como reveló Klum a "Fox News Digital". "Tuvimos una cena estupenda, tuvimos un día estupendo", cuenta Klum. "Estar de vacaciones es simplemente tan hermoso. Cuando el agua es fantástica, el sol brilla y estás con tu persona amada".

Su esposo contó una anécdota divertida de sus vacaciones en su podcast con su hermano Bill. "Estábamos en un día ventoso en una playa enorme. Había tal vez 20 personas esparcidas por muchos metros", recuerda el músico. "Heidi y yo estábamos entonces viendo a este tipo haciendo estos ejercicios raros en la playa. Era como una mezcla de Taekwondo o Jiu-Jitsu. Algún tipo de deporte de baile-lucha. Quería lucirse y hacer algún tipo de baile de amor".

Sus ojos se encontraron varias veces, y el hombre se acercó a ellos. Les preguntó si eran una pareja liberal y los invitó a un trío. La playa es conocida por ese tipo de encuentros en la escena. Tom Kaulitz entonces rechazó y explicó que sus miradas eran sólo para sus artes marciales y no una invitación.

Arriba, Heidi mencionó que a veces disfruta de estar sin sujetador incluso durante sus vacaciones, pero sólo cuando se asegura la privacidad. Durante una de sus vacaciones, Tom contó un caso en el que se encontraron con una persona en la playa que supuso erróneamente que sus miradas amistosas eran una señal de interés, proponiendo un trío.

