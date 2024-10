Obtén 5 Puntos en tu bandeja de entrada

Hechos diarios para el 30 de septiembre: Las consecuencias de Helene, Desarrollos en Oriente Medio, Debate Vicepresidencial, Infierno de la Planta Química, Misión SpaceX

1. El caos de Helene

La región sudeste de EE. UU. lucha contra la devastación generalizada después de que Helene azotara la región de la costa del Golfo de Florida el jueves como el huracán más poderoso que ha golpeado la zona en décadas. Helene ha causado estragos y ha pasado por varios estados, dejando al menos 95 muertos. Millones siguen sin electricidad, y los funcionarios advierten que en algunos lugares podría tardar una semana o más en restablecerse. Las Carolinas han sufrido inundaciones persistentes durante días, transformando las carreteras en canales, dejando escasez de suministros esenciales y agotando los recursos estatales. El presidente Joe Biden planea visitar algunas de las áreas afectadas más tarde esta semana, según la Casa Blanca.

2. Oriente Medio

Israel lanzó ataques aéreos contra una intersección de Beirut hoy, lo que marca la primera vez que se ataca dentro de los límites de Beirut desde octubre de 2021. El ataque se llevó a cabo después de que Israel asesinara al secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Israel ha ampliado sus ataques contra Hezbolá en Líbano y los houthíes en Yemen, lo que ha generado preocupaciones sobre un posible conflicto regional, con Hezbolá jurando seguir luchando a pesar de las pérdidas en puestos de alto nivel. El presidente Joe Biden está haciendo todo lo posible para evitar un conflicto a gran escala en Oriente Medio. Antes del asesinato de Nasrallah, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó una propuesta de alto el fuego patrocinada por EE. UU.

3. Debate por la vicepresidencia

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el senador de Ohio, JD Vance, se preparan para un debate crucial el martes, cinco semanas antes de las elecciones. Esto podría marcar el último debate de la campaña de 2024, un hecho sin precedentes en las elecciones presidenciales modernas, ya que el expresidente Donald Trump se niega a participar en cualquier debate iniciado por la vicepresidenta Kamala Harris, incluido uno propuesto por CNN para el 23 de octubre. Con la tensión aumentando a medida que se acerca el final de la carrera, el voto anticipado en varios estados ya ha comenzado y el enfrentamiento por la vicepresidencia el martes en Nueva York, esto representa una de las últimas oportunidades significativas para hacer una defensa convincente de sus respectivas boletas. El debate será transmitido por CBS y comenzará a las 9 p.m. ET.

4. Incendio en planta química

Un incendio en una planta química de Georgia el domingo provocó evacuaciones, recomendaciones de quedarse en casa y cierres de autopistas. El incendio estalló en la azotea de BioLab en Conyers, Georgia, a unos 30 millas al este de Atlanta. Las autoridades mencionaron que una boquilla de rociador defectuosa entró en contacto con un producto reactivo al agua, lo que generó una nube tóxica. El incendio se apagó el domingo por la noche, pero el humo podría ser visible durante varios días, según las autoridades, que también revelaron que las pruebas de calidad del aire indicaron la liberación de cloro tóxico desde la instalación.

5. SpaceX

Después de un mes en la Estación Espacial Internacional, dos astronautas de Boeing Starliner ahora están listos para embarcar en la cápsula SpaceX Crew Dragon que los llevará de vuelta a casa. La cápsula SpaceX Crew Dragon, designada como misión Crew-9 por NASA para transportar a los astronautas Suni Williams y Butch Wilmore de vuelta a la Tierra después de la peligrosa decisión de cancelar el vuelo de Starliner, se acopló a la ISS alrededor de las 5:30 p.m. ET del domingo. Williams y Wilmore se espera que regresen a casa no antes de febrero.

EN MEMORIA

El cantante y actor Kris Kristofferson falleció serenamente en su casa de Hawái el sábado. Tenía 88 años. Conocido por escribir canciones como “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, “Help Me Make it Through the Night”, “For the Good Times” y “Me and Bobby McGee”, también protagonizó películas con Barbara Streisand en “A Star Is Born” y Ellen Burstyn en “Alice Doesn’t Live Here Anymore”.

RECUENTO DIARIO

Aproximadamente 6.500 personas participaron en el mayor evento de Haka masivo de ayer, cuando Nueva Zelanda logró establecer el récord mundial de la mayor cantidad de personas ejecutando el tradicional desempeño maorí. La asistencia superó el récord anterior de Francia de 4.028, establecido en 2014.

Numerosos individuos se unieron a la haka masiva en Auckland, Nueva Zelanda, con el objetivo de batir el récord existente.

CITA INSPIRATORIA DE HOY

"Aspiro a asombrar al mundo."

— Choi Soon-hwa, una mujer de 80 años que aspira a convertirse en la competidora más anciana en participar en el concurso Miss Universe. Hoy, Choi competirá contra 31 otras concursantes por la corona de Miss Universe Korea, así como la oportunidad de representar a Corea del Sur en la final de Miss Universe en México en noviembre.

PREVISIÓN DEL TIEMPO DE HOY

POR ÚLTIMO ...

Las autoridades están investigando actualmente el contenido de las aguas residuales de los estadounidenses para monitorear la propagación de Covid-19. Este mapa de pruebas de aguas residuales te proporcionará información sobre el estado actual de tu estado.

