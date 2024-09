Hechos diarios para el 23 de septiembre: Concurso de elecciones presidenciales, situación en Oriente Medio, incidente de armas de fuego de Birmingham, detención del gobierno federal, acontecimientos en Sri Lanka

Aquí hay más información que necesitas saber para estar al tanto y seguir con tu día.

1. Elecciones presidenciales

El ex presidente Donald Trump expresó que no se imagina conteniendo nuevamente en 2028 si no le va bien en noviembre. “No lo veo en absoluto”, mencionó Trump en una entrevista con Sharyl Attkisson. Trump tendría 82 años el día de las elecciones en 2028. Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris aceptó la invitación de CNN para el debate del 23 de octubre, desafiando a Trump a otra confrontación. El ex presidente argumentó que era “demasiado tarde” para tener más debates porque los estadounidenses ya han comenzado a emitir sus votos en las elecciones de 2024. Esto ocurre mientras Trump siguelocked en lo que CNN senior political data reporter Harry Enten describió el domingo como la elección presidencial más cerrada desde la victoria estrecha del demócrata John F. Kennedy sobre el vicepresidente Richard Nixon.

2. Oriente Medio

Israel está “lanzando ataques extensos” contra objetivos de Hezbolá en Líbano, informó el ejército israelí hoy, después de un fin de semana que witnessed the two sides exchange their most intense exchanges since the Gaza war began. Israel has urged civilians to leave areas in which Hezbolá operates, warning it would soon engage in “precise strikes” against the Iran-backed militant group across Lebanon. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is considering a plan to force all Palestinians out of northern Gaza to lay siege to Hamas and force the release of hostages. The plan doesn’t specify when civilians would be permitted to return.

3. Disparo en Birmingham

Varias personas abrieron fuego la noche del sábado en un área concurrida de Birmingham, Alabama, matando a cuatro personas e hiriendo a 17 más. La policía describió el tiroteo como un “golpe” que sorprendió a muchos en la línea de fuego de las balas. Se recuperaron más de 100 casquillos de la escena en Five Points South, un área concurrida conocida por sus restaurantes, clubes nocturnos, bares y venues de música en vivo cerca del campus de la Universidad de Alabama en Birmingham y el centro. Sin sospechosos bajo custodia, el Departamento de Policía de Birmingham está colaborando con el FBI y otras agencias para investigar, instando a cualquiera con información a que se presente.

4. Cierre del gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, presentó un proyecto de ley de gasto el domingo que evitará un cierre del gobierno si es aprobado por ambas cámaras del Congreso antes de que se agoten los fondos el 30 de septiembre. Sin embargo, incluso con un posible acuerdo para evitar un lapsus en la financiación, el procedimiento típico para detener las funciones no esenciales del gobierno comenzará pronto para todos los departamentos y agencias del gobierno federal, informó un funcionario del gobierno a CNN. Si los legisladores no aprueban un proyecto de ley de financiación, millones de trabajadores y personal militar del gobierno federal y militar serían afectados. Los cierres anteriores del gobierno también han obligado al cierre temporal de algunas instalaciones de parques y monumentos nacionales, amenazado la asistencia nutricional a los estadounidenses de bajos ingresos y causado retrasos en los vuelos.

5. Sri Lanka

Los votantes de Sri Lanka eligieron al presidente Anura Kumara Dissanayake de tendencia marxista el domingo, depositando su fe en su promesa de combatir la corrupción y fortalecer la recuperación económica fragil del país asiático después de su peor crisis financiera en décadas. Dissanayake, de 55 años, lideró desde el principio hasta el final durante la cuenta de votos, derrotando al presidente saliente Ranil Wickremesinghe y al líder de la oposición Sajith Premadasa. Ha prometido una serie de reformas importantes y ha jurado disolver el parlamento dentro de 45 días de asumir el cargo. Aproximadamente el 75% de los 17 millones de votantes elegibles emitieron sus votos, según la comisión electoral.

EN MEMORIAM

Eugene “Mercury” Morris, dos veces campeón del Super Bowl con los Miami Dolphins, ha fallecido, anunció su hijo el domingo. Tenía 77 años. Conocido por su velocidad y dinámico juego de carrera, Morris corrió un récord personal de 1,000 yardas y 12 touchdowns durante la histórica temporada sin derrotas que ganó el Super Bowl en 1972. La temporada siguiente, Morris corrió 954 yardas y 10 touchdowns para ayudar a Miami a ganar dos títulos consecutivos del Super Bowl.

LA CITA DEL DÍA

"Este otoño marcará el rumbo de este conflicto."

— El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, hablando el domingo mientras emprendía un viaje crucial a EE. UU., donde se espera que presente su plan de batalla para vencer a Rusia ante el presidente Joe Biden y otros aliados internacionales.

