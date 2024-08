- Hecho descubierto: ¿Has oído hablar de esto?

Pionera Rubia en la Nueva Ola y la Revolución Punk

Conocida por liderar la revolución estadounidense de la nueva ola y el punk de finales de los '70, el grupo Blondie obtuvo reconocimiento gracias a su cantante principal, Debbie Harry.

Primera en Encabezar las Cartas de Rap

En marzo de 1981, Blondie se convirtió en el primer grupo en llevar una canción de rap, "Rapture", al primer lugar de las listas de música estadounidense. Antes de esto, Debbie Harry había cedido temporalmente su lugar a The Funky Four Plus One More en el programa de televisión "Saturday Night Live", lo que se cree que fue la primera actuación en vivo de rap en la televisión estadounidense.

Resistencia del Cabello Rubio

El perpetuo aclarado pasó factura en el cabello de Debbie Harry. En una entrevista con "InStyle", sugirió mantener algunas raíces oscuras para preservar la fuerza del cabello: "Si evitas colorear el cuero cabelludo, añade durabilidad, pero probablemente se partirá eventualmente".

Pasado de Conejita de Playboy

Antes de unirse a Blondie, Debbie Harry trabajaba como camarera en el club de Playboy de la ciudad de Nueva York bajo su cabello más oscuro. Ella describió esta experiencia como "interesante". A diferencia de algunas de sus colegas, no tenía intención de convertirse en una "conejita de carrera", como agregó durante una entrevista.

Ícono de la Mainstream

Años después de su debut en el club de Nueva York, la vocalista de Blondie encontró su camino en la mainstream de los dormitorios de los niños estadounidenses: en 2009 se lanzó una muñeca Barbie de Debbie Harry y recibió su aprobación.

Escapeando de la Tragedia

Todo el proyecto de Blondie casi termina antes de comenzar. A principios de los '70, antes de embarcarse en su carrera musical, Debbie Harry escapó por poco del famoso asesino en serie Ted Bundy, quien intentó atraerla a su coche. Ella logró abrir la puerta del coche y escapar.

Para poner las cosas en claro, la banda incluso produjo botones que decían: "Blondie es un grupo de música!". Debbie Harry era frecuentemente llamada "Blondie" en las calles de Nueva York, lo que finalmente inspiró el nombre del grupo.

