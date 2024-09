HBO está buscando actores para interpretar a los personajes Ron, Hermione y Harry.

La cautivadora historia de Harry Potter y sus compañeros Ron y Hermione ha conquistado los corazones de muchos. Pronto, estas historias cobrarán vida en la gran pantalla una vez más, con la cadena estadounidense HBO al mando. La búsqueda de nuevos rostros para heredar el mundo mágico está en pleno apogeo, con el proceso de casting para una serie completamente nueva que se extiende hasta Halloween.

Según la revista "Variety", los aspirantes a actores tienen hasta el 31 de octubre para enviar sus solicitudes. La revista también ha iluminado las condiciones necesarias para el proceso de audición.

Curiosamente, esta información se reveló accidentalmente al público un lunes. HBO verificó su autenticidad con la revista "Variety".

Para esta próxima producción, HBO busca niños de entre 9 y 11 años a partir de abril de 2025. La convocatoria también abraza la diversidad, dando la bienvenida a candidatos de todas las etnias y géneros. El anuncio dice: "Estamos comprometidos con un proceso de casting diverso e inclusivo. Le animamos a presentar su solicitud para cada papel, independientemente de la etnia, el género, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género o cualquier otra característica protegida".

El reto de audición de Potter en Alemania

Los aspirantes a Potters, Hermiones y Rons alemanes tienen motivos para estar emocionados, pero con una trampa. Las futuras estrellas del mundo mágico deben residir en el Reino Unido o Irlanda. Convertirse en ciudadano británico o irlandés a tiempo puede ser complicado. Sin embargo, como ha demostrado la historia a través de los novels de J.K. Rowling, nada es imposible. Para presentar su solicitud, los jóvenes actores deben enviar dos breves videos de auto-presentación.

Las pautas de casting especifican que los candidatos deben incluir detalles como su fecha de nacimiento, estatura y lugar de residencia. También deben describir a un miembro de la familia, amigo o mascota significativo.

Envío de solicitud antes del 31 de octubre

El plazo de envío de solicitudes es el 31 de octubre. La serie se planea rodar en el Reino Unido en 2025 y 2026 y abarcará siete temporadas, cada una adaptando una novela de la legendaria serie de J.K. Rowling. Todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial. Francesca Gardiner y Mark Mylod han sido nombrados productores ejecutivos y directores de la serie.

Los libros de Harry Potter han vendido más de 600 millones de copias en todo el mundo. Entre 2001 y 2011, se adaptaron a películas, protagonizadas por Daniel Radcliffe como el personaje principal. Las películas recaudaron un total de €7.2 mil millones.

