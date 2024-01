Hayden Panettiere dice que desearía haber sabido más sobre la depresión posparto antes de ser madre

La actriz de "Scream VI" se sentó con Erin Lim Rhodes de E! News en el episodio del viernes de "The Rundown" y en una entrevista sincera, dijo que desearía haber sido más consciente de la depresión posparto (PPD) al entrar en la maternidad.

"Ojalá hubiera sabido que había que tener cuidado", dijo Panettiere.

Panettiere dio a luz en 2014 a su hija Kaya, de 8 años, que comparte con el boxeador profesional Wladimir Klitschko.

Ella continuó diciendo que en ese momento, sintió que había "algo seriamente mal conmigo".

"Desearía que alguien me dijera que está bien si das a luz a tu hijo y no estás inmediatamente como: 'Oh, Dios mío, te amo más que a nada en el mundo entero en este momento'. No pasa nada y no es anormal", afirma.

Se calcula que la DPP afecta a más de una de cada diez mujeres que tienen un bebé. Con síntomas similares a los de la depresión, a veces se denomina "depresión periparto" porque puede comenzar durante el embarazo y continuar después del parto, según la Clínica Mayo.

La estrella de "Nashville" ya ha hablado en otras ocasiones de su experiencia con la DPP, así como de la adicción.

En una entrevista concedida a Women's Health el pasado mes de marzo, dijo que se enfrentó a la "desesperanza extrema" causada por la DPP y la bebida. Tras completar un programa de tratamiento de 12 pasos en 2021, Panettiere añadió que siente que ha recuperado la confianza en sí misma.

Panettiere se había sometido previamente a tratamiento por PPD en 2015.

"Estoy agradecida de estar equipada con la información y con la experiencia que he tenido con la depresión posparto", dijo.

Fuente: edition.cnn.com