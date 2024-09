Hay una tendencia creciente de niños en todo el mundo que desarrollan miopía.

Aproximadamente un tercio de los jóvenes a nivel mundial ACTUALMENTE luchan contra la miopía, y este problema está aumentando a un ritmo preocupante. Para el año 2050, el número de niños y adolescentes que lidian con la miopía podría llegar a una cifra asombrosa de 740 millones, según un equipo de investigadores de la Universidad Sun Yat-sen en Guangzhou, China, en el "Journal of Ophthalmology of the United Kingdom". Esto equivale a aproximadamente el 40% de niños y adolescentes de todo el mundo mayores de 5 años.

El equipo, encabezado por Yajun Chen, analizó encuestas y informes gubernamentales de 50 países de todo el mundo. Su investigación incluyó datos de más de 5,4 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años, de los cuales más de 1,9 millones eran miópicos.

La miopía suele desarrollarse durante la infancia, cuando los objetos lejanos aparecen borrosos. Si bien los genes pueden jugar un papel, los expertos atribuyen en gran medida el reciente aumento a los cambios en el comportamiento, como el aumento del tiempo interior y el uso de pantallas.

Variaciones por Edad y Género

La frecuencia de la miopía ha experimentado un crecimiento significativo entre 1990 y 2023. Aunque la proporción de niños y adolescentes afectados permaneció relativamente estable en un 24-25% entre 1990 y 2010, la tendencia se aceleró en los años posteriores. En 2023, el 36% de los niños y adolescentes eran miópicos.

También existen disparidades basadas en el género. Las niñas son ligeramente más sensibles a la miopía que los niños, lo que los investigadores atribuyen a que las niñas pasan menos tiempo al aire libre y más tiempo enfocadas en objetos más cercanos. La educación más larga y el hecho de vivir en áreas urbanas también aumentan las posibilidades de miopía.

Preocupación Global

La miopía podría convertirse en un "desafío de salud global" en el futuro, advierte el estudio. Los países con menor y medio ingreso per cápita se espera que experimenten un aumento más significativo que los países con alto ingreso per cápita. En particular, Asia se prevé que tenga la mayor prevalencia, alcanzando el 69% en 2050.

La miopía fue más prevalente entre 1990 y 2023 en Japón y Corea del Sur, afectando casi al 86 y 74% de la población respectivamente. Rusia, Singapur y China también enfrentaron tasas elevadas, con el 46%, 44% y 41% respectivamente. Los investigadores registraron menos miopía en varios países africanos, como Uganda y Burkina Faso, con solo el 1,3% respectivamente. En Paraguay, menos del 1% de los niños y adolescentes fueron afectados, según el estudio.

Los niños de todo el mundo son particularmente afectados por el aumento de la miopía, representando una parte significativa de los 740 millones de personas con miopía previstos para 2050. Las niñas, debido a que pasan menos tiempo al aire libre y más tiempo enfocadas en objetos más cercanos, se encuentran más susceptibles a la miopía que los niños.

Lea también: